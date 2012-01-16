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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

زاکانی در جمع خبرنگاران:

دهه دوم بهمن فهرست جبهه متحد اصولگرایان را نهایی می کنیم

دهه دوم بهمن فهرست جبهه متحد اصولگرایان را نهایی می کنیم

رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان ابراز امیدواری کرد: فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان تا اواسط بهمن ماه نهایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی عصر امروز در حاشیه همایش زنان اندیشمند اصولگرا در جمع خبرنگاران درباره فهرست انتخاباتی اصولگرایان گفت: آنچه برای اصولگرایان مهم است، حضور نیروهای شایسته در انتخابات مجلس است، فارغ از اینکه افراد وابسته به چه لیستی باشند.

زاکانی تصریح کرد: امیدواریم بهترین ها را به مردم معرفی کنیم و جبهه متحد اصولگرایان بر این اساس نامزدهای انتخابات را تعیین می کند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: باید نیروهای پاکتر، خدوم و کارآمد وارد مجلس شورای اسلامی شوند.

رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان چه زمانی مشخص خواهد شد، گفت: امیدواریم اواسط بهمن ماه یا در دهه دوم بهمن به لیست جبهه متحد اصولگرایان در سراسر کشور را نهایی کنیم.

کد مطلب 1510975

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