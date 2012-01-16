نیازهای فعالان مطالعه در نمایشگاه کتاب مازندران تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی و نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی در برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران از همه دستگاههای اجرایی خواست زمینه بهره مندی خانواده های مازندران را از نمایشگاه بزرگ کتاب فراهم کنند.

وی با بیان اینکه این رویداد فراگیر در آستانه دهه فجر برگزار می شود به ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب عرصه کتاب و نشر متحول شد و نویسندگان و فرهیختگان متعهد قلم به دست گرفتند.

ابراهیمی اظهار داشت: کتاب و کتاب خوانی اعتلای فرهنگی را رقم می زند و میزان آگاهی و فهم عمومی آحاد جامعه را افزایش می بخشد.

نمایشگاه و آشتی مردم با کتاب

ابراهیمی، برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب را گامی در جهت آشتی هر چه بیشتر مردم با فرهنگ مطالعه توصیف کرد و افزود: مازندران از لحاظ شاخصه های علمی، دانشگاهی و گردشگری جایگاه برجسته ای دارد و چنین رویدادهایی شاخصه های فرهنگی این سازمان را ارتقاء می بخشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، تامین نیازهای کتابخوانی مردم استان را از دیگر مزایای نمایشگاه کتاب برشمرد و افزود: حضور ناشران مطرح کشور در استان موجب می شود تا علاقمندان برای تهیه کتاب به پایتخت مراجعه نکنند.

عدالت فرهنگی دولت

وی، برگزاری نمایشگاههای بزرگ کتاب در مراکز استانها را خدمت فرهنگی ارزنده دولت نهم و دهم به مردم کشور توصیف کرد و گفت: عدالت فرهنگی در توزیع کتاب در چنین نمایشگاههایی محقق می شود.

ابراهیمی، ایجاد مرکز نمایشگاههای فرهنگی در مرکز استان را یک ضرورت اساسی برشمرد و گفت: استقبال 500 هزار نفری از نمایشگاه کتاب بیانگر علاقمندی مردم استان به رویدادهای تاثیرگذار فرهنگی است.

وی، از همراهی موسی وفائیان فعال اقتصادی مازندران با این رویداد و در اختیار نهادن مکان نمایشگاه، قدردانی کرد و گفت: برپایی نمایشگاه کتاب در غرب مازندران را نیز مدنظر داشتیم که متاسفانه از امکانات مطلوب نمایشگاهی بی بهره است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه همه دستگاهها به ویژه شهرداری ساری باید ادارکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران را در برگزاری این نمایشگاه یاری کنند افزود: حضور مردم در نمایشگاه باید با شور و نشاط فرهنگی همراه باشد تا در جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب فضای جامعه با شعف و شاری توأم شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اجرای دهها برنامه جنبی در نمایشگاه کتاب امسال خبر داد و گفت: همایشهای نقد و بررسی، حضور پررنگ غرفه های دانشگاهی و حوزه علمیه، کودکان و نوجوانان، رونمایی از کتاب جنگ نرم و بیداری اسلامی، فرهنگ بومی و آداب و رسوم مازندران و انتشارات استان از جمله ویژگیهای نمایشگاه امسال محسوب می شود.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی افزود: بیش از 350 ناشر برجسته کشور در نمایشگاه امسال حضور دارند و کتابهای نمایشگاه از تخفیف 40 درصدی برخوردار است.

وی اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشنواره کاروان سیار کتاب نیز عازم شهر و روستاها خواهد شد تا افکار عمومی را متوجه این رویداد کند.

ابراهیمی افزود: این نمایشگاهها متعلق به فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیست و همه مسئولان و دستگاهها نسبت به ارتقای فرهنگ کتابخوانی مسئولیت دارند.