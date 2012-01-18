۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

نخستین دوره جایزه ملی کیفیت ICT برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام و فعالیت نخستین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی (ICTINQA) آغاز شد.

پیشنهاد برگزاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در حضور وزیر ارتباطات مطرح و تصویب شد.

هدف از اعطای این جایزه ارتقای کیفیت ارائه خدمات زیربنائی دولت الکترونیک عنوان شده و اعضای شورای سیاستگذاری این جایزه را نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عضو شورای مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شرکت ارتباطات زیرساخت، عضو شورا و مجری و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل می دهند. 
 
دبیرخانه این جایزه از سه کمیته ارزیابی و آموزش، کمیته اطلاع رسانی و کمیته پشتیبانی و برگزاری مراسم جایزه تشکیل شده است و متقاضیان شرکت در این جایزه می توانند با شماره تلفنهای 88113585، 88113528 و 88463339 تماس بگیرند.
