چهار هزار وسیله نقلیه متخلف در البرز اعمال قانون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب کمالوند اظهار داشت: در اجرای مرحله دیگری از طرح تشدید برخورد قانونی با تخلفات حادثه ساز رانندگی ، 4 هزارو 130 وسیله نقلیه متخلف در این استان اعمال قانون شدند.



وی ادامه داد: در این مرحله با تخلفاتی نظیر عبور ازمحل ممنوعه و چراغ قرمز ، نداشتن معاینه فنی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی برخورد قانونی ‌شد.



کمالوند گفت: از مجموع این تخلفها دو هزار و 63 فقره مربوط به استفاده از تلفن همراه درحین رانندگی، یک هزار و 303 فقره در خصوص نداشتن بیمه نامه، 579 فقره عبور ازمحل ممنوعه و مابقی عبور از چراغ قرمز است.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز افزود: در اجرای این طرح چنانچه رانندگانی اقدام به رانندگی در محلهایی که تابلو عبور ممنوع نصب شده و یا از چراغ قرمز عبور کنند علاوه بر اعمال قانون، راننده خاطی نمره منفی می گیرد.



سرهنگ کمالوند اظهار امیدواری کرد: با همکاری خوب مردم شاهد نهادینه شدن فرهنگ درست رانندگی در کشور باشیم و کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی با آموزش و فرهنگ سازی میسر می شود و این امر بی شک از آمار تصادفات نیز خواهد کاست و گامی در جهت تحقق جامعه ایمن است.