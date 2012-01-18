احتمال تغییر نظام آموزشی دانش آموزان معلول ذهنی

حسین هژبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در کارگروه سند تحول بنیادین در حال بررسی این موضوع هستیم که پس از اتمام نتیجه نهایی تصویب و اعلام می شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه 54 هزار دانش آموز کم توان ذهنی در مدارس استثنایی در حال تحصیل هستند، بیان کرد: در حال حاضر این دانش آموزان دوره پیش دبستانی را می گذرانند و سپس پنج سال ابتدایی را سپری می کنند و بعد از آن دو سال آمادگی یک و دو و بعد در دوره ابتدایی و بعد از آن وارد نظام پیش حرفه ای سه ساله و در نهایت به دوره متوسطه می روند که در نظام کنونی تغییر خواهد کرد.

وی همچنین درباره سرانه دانش آموزان استثنایی نیز گفت: میانگین سرانه این دسته از دانش آموزان حدود 50 هزار تومان است.