242 هزار درخواست مردمی در سامانه سامد همدان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان رشیدی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: این درخواست ها به طریق روش‌های مختلف از جمله حضوری، ارسال نامه و تلفنی در این مرکز ثبت شده است.

رشیدی با تاکید بر اینکه میزان رضایتمندی مردم از مدیران و مسئولان ادارات از طریق مرکز سامد مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: ایجاد بستر مناسب برای تعامل آسان مردم و دولت از اهداف راه‌اندازی مرکز سامد است.

وی اظهار داشت: ارتقا سطح پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم، افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی دولت، تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی به مراجع ادارای، پاسخگویی سریع و رسیدگی مؤثر به تقاضاهای مردم و احقاق حقوق آنان از دیگر اهداف راه اندازی این مرکز است.

مدیر مرکز سامد استان همدان ثبت اطلاعات و درخواست‌های مردم استان در سال 89 در مرکز سامد را حدود 200 هزار مورد اعلام کرد و یادآور شد: 188 هزار و 275 مورد از این تعداد درسفرهای استانی رئیس جمهور به همدان، هفت هزار و 59 مورد از طریق سامانه 111، 821 مورد از طریق سایت سامد، 38 هزار مورد از طریق مراجعه حضوری، شش هزار و 563 مورد از طریق اداره پست و 527 مورد نیز از طریق پیام‌های تلفنی دریافت شده است.

وی با تأکید بر نهادینه شدن فرهنگ ارائه اطلاعات و پیشنهادات و نظرات مردمی مرکز سامد اظهار داشت: بسترهای لازم برای این امر فراهم شده و از این پس تمامی اطلاعات و درخواست‌ها و نظرات مردم از ادارات از طریق این مرکز پیگیری می‌شود.

مدیر مرکز سامد استان همدان با بیان اینکه مرکز سامد یک سیستم هوشمند است که نام ادارات را به صورت مستقیم و آنلاین رصد می‌کند، اضافه کرد: تقاضاهای مردم به صورت هوشمند و بر اساس یک کد رهگیری ثبت می‌شود و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق این کد پیگیری کنند.

آرمان رشیدی با اشاره به ثبت 242 هزار و 495 درخواست مردمی در مرکز سامد استان همدان اضافه کرد: این اطلاعات به تفکیک شهرستان‌ها 40 درصد مربوط به شهرستان همدان، 13 درصد اسدآباد، پنج درصد تویسرکان، شش درصد نهاوند، پنج درصد بهار، هفت درصد کبودراهنگ، هفت درصد ملایر و سه درصد مربوط به شهرستان‌های رزن و فامنین است.

رشیدی با اشاره به اینکه تاکنون 112 هزار مورد پاسخگویی به درخواست‌های مردمی انجام شده است، اظهار داشت: نهاد ریاست جمهوری پیگیر است تا شاخص عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان‌ها بر اساس نظرات مردمی باشد.