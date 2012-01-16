صالحی: ایران مبتکر خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، لایاوا معاون وزیر خارجه فنلاند که بمنظور تسهیل در برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در سال 2012 به کشورمان سفر کرده است با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دیدار و در خصوص همکاریهای دو جانبه و برگزاری این کنفرانس گفتگو کرد.

صالحی برگزاری کنفرانس مذکور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه بجز رژیم صهیونیستی هیچ کشوری در منطقه دارای سلاح هسته ای نیست اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از سالها پیش مبتکر منطقه عاری از سلاحهای هسته ای بوده و ثابت کرده که به تعهدات خود پایبند است و فراتر از آن ما معتقدیم که جهان باید عاری از سلاحهای هسته ای باشد.

صالحی با اشاره به برخورداری رژیم صهیونیستی از کلاهک های هسته ای و تأکید بر این نکته که این رژیم تهدیدی برای امنیت منطقه بشمار می رود اظهار داشت اینکه این رژیم عضو ان پی تی نیست و هیچ تعهدی به آژانس ندارد موضوع مهمی است که باید مورد توجه این کنفرانس قرار گیرد.

لایاوا معاون وزیر خارجه فنلاند نیز گزارشی از هماهنگیهای انجام شده در خصوص این کنفرانس ارائه کرد.

لازم به توضیح است که بر اساس تصمیم بازنگری معاهده ان پی تی 2010 مقرر شده که در سال 2012 کنفرانسی در خصوص خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای برگزار شود. دبیر کل سازمان ملل، فنلاند را بعنوان محل برگزاری این کنفرانس تعیین کرده است.

معاون وزیر خارجه فنلاند بعنوان تسهیل کننده این کنفرانس به منظور رایزنی، به کشورهای منطقه از جمله کشورمان سفر کرده است.