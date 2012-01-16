ارثیه 2 میلیاردی راز گم شدن کودک یک ساله را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسین‌زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی گم شدن مرموز یک کودک یک ساله با ارثیه 2 میلیارد ریالی در سال 1382 تیم ویژه‌ای از ماموران برای بررسی پرونده تشکیل شد، اما تلاش‌های پلیس و خانواده این کودک بی‌نتیجه ماند.

وی افزود: این پرونده همچنان در آگاهی مفتوح بود تا اینکه چندی پیش زنی با مراجعه به دادگاه عنوان کرد که کودکش را پس از هشت سال یافته و قصد دارد حضانتش را به عهده بگیرد که مقام قضایی برای روشن شدن ابعاد موضوع، وی را به آگاهی ارجاع داد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: کارآگاهان با بررسی موضوع به این زن مشکوک شدند و وی را تحت بازجویی تخصصی قرار دادند.

وی اضافه کرد: زن مذکور در این بازجویی‌ها پرده از راز یک آدم‌ربایی هشت ساله برداشت و عنوان کرد زمانی که متوجه شدم برادر شوهرم دو میلیارد ریال برای فرزند یک ساله‌اش به ارث گذاشته است، تصمیم گرفتم که این کودک را بربایم و پس از مخفی کردن وی از دید همگان پس از چند سال او را با عنوان فرزند خودم معرفی کنم ولی با تیزبینی پلیس دستم برای همه رو شد.

حسین‌زاده بیان داشت: با اعزام تیم ویژه‌ای از ماموران به یکی از روستاهای اطراف اصفهان، این کودک 9 ساله به آگاهی انتقال داده شد و پس از دعوت از مادرش و انجام مراحل قانونی، کودک تحویل وی شد.

وی با بیان اینکه صحنه رسیدن این مادر و دختر پس از هشت سال به یکدیگر صحنه‌ای به یاد ماندنی بود، گفت: متهمه به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.