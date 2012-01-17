اسحاق صلاحی که به تازگی از سفری 5 روزه از تانزانیا به تهران بازگشته است، درباره هدف از این سفر و دستاوردهای آن برای کشورمان گفت: برخی از کشورهای آفریقایی و از جمله جمهوری متحد تانزانیا قرابت فرهنگی زیادی با ایران دارند به ویژه که زمانی ایرانیان در زنگبار حضور موثری داشته‌اند.

وی با اشاره به مهاجرت بخشی از ایرانیها از جمله مردمان بوشهر و شیراز به زنگبار که به حدود 477 سال پیش برمی‌گردد، افزود: خوشبختانه هنوز اسناد، مدارک و نسخ خطی زیاد و در عین حال مهمی از این مهاجرت و همزیستی ایرانیان با مردم تانزانیا که البته بعدها تحت استعمار انگلستان درآمدند، در آرشیوهای این کشور نگهداری می‌شود.

رئیس کتابخانه ملی ایران با تاکید بر اهمیت این اسناد و همچنین برخی نسخ خطی موجود در کتابخانه ملی و نیز آرشیو ملی تانزانیا از ملاقات با برخی مقامات رده بالای این کشور برای همکاری جهت بهره‌برداری مشترک از این اسناد خبر داد.

صلاحی که در این سفر 5 روزه با معاون رئیس جمهور حزب حاکم و وزیر فرهنگ، جوانان و ورزش تانزانیا و نیز با وزرای آموزش و فنی و حرفه‌ای و همچنین اطلاع‌رسانی، فرهنگ و گردشگری دولت مستقل زنگبار و روسای آرشیو ملی و کتابخانه ملی این دولت ملاقات کرده است، نتایج این گفتگوها را مثبت و برای ایران مثمر ثمر توصیف کرد.

وی ادامه داد: در تفاهمنامه‌هایی که در این ملاقات‌ها به امضا رسید، مقرر شد اسناد، مدارک و نسخ خطی مربوط به حضور ایرانیها در تانزانیا و در واقع زنگبار، مورد تصویربرداری قرار گیرد و این تصاویر به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شوند.

رئیس کتابخانه ملی گفت: قرار شد بخشی از این اسناد در نمایشگاه مشترکی که به زودی در دارالسلام برپا خواهد شد، به معرض دید عموم گذاشته شود.

به گفته صلاحی اسناد مورد اشاره از نظر تاریخ کتابت و وقایع منعکس شده در آنها، دارای اهمیت زیادی است و تصاویر فراوانی هم از امرا و سلاطین آن سرزمین و نحوه ارتباطشان با دولت مرکزی ایران از طریق عمان - که آن زمان تابعیت ایران را داشته است - در آرشیوهای تانزانیا نگهداری می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه تمامی نامه‌ها و مکاتبات میان مسئولان دو کشور که بازتاب دهنده نحوه تعاملات ایران با قاره آفریقا بوده است، دست نخورده و سالم باقی مانده است. در میان این آثار اسنادی مربوط به حمام ایرانی که بسیار با اقبال مردمان آن سرزمین مواجه بوده، نگهداری می‌شود.

رئیس کتابخانه ملی ایران در عین حال با اشاره به نابودی بخشی از این اسناد در دوره حضور استعمار انگلیس در زنگبار و تانزانیا، از این اتفاق ابراز تاسف کرد.

زَنگِبار نام یکی از جزایر مهم و پایتخت دولت فدرال زنگبار است این سرزمین در سال ۱۹۶۳ با تانگانیکا متحد شد و دولت جدیدی بنام جمهوری فدرال تانزانیا را تأسیس کرد.

ایرانی‌ها از دوره هخامنشی با این منطقه داد و ستد تجاری داشته‌اند. بعدها به ویژه در دوره بعد از اسلام مهاجران زیادی از شیراز، شوشتر و سیراف به زنگبار کوچ کردند و آنجا ساکن شدند.

رهبر شیرازیهای کوچنده، حاکم ایالت شیراز «علی بن سلطان حسن» نام داشت. او در سال ۹۵۶ در زمان حکومت آل بویه با هفت پسرش علی، محمد، باشت، سلیمان، حسین و داوود و حدود 700 نفر از یارانش با چندین کشتی راهی آفریقا و در زنگبار ساکن شدند. این گروه که بعدها به شیرازی معروف شدند به همراه اعراب عمانی تاثیر زیادی در شکل‌گیری مدنیت و بازرگانی در زنگبار داشتند. شیرازی‌ها این سرزمین جدید را زنگی‌بار نامیدند که بعدها به زنگبار تغییر یافت.