به گزارش خبرنگار مهر از جزیره کیش، هشتمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش امروز دوشنبه 26 دی ماه به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه های انرژی منطقه خلیج فارس آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه به منظور معرفی توانمندی کشور در زمینه نفت، گاز، برق، آب و انرژیهای نو از تاریخ ۲۶تا ۲۹ دی ماه ۱۳۹۰ در محل مرکز نمایشگاه های بینالمللی کیش در مساحتی بیش از 20 هزار متر مربع برگزار میشود.
در این نمایشگاه درمجموع 220 شرکت داخلی و خارجی به ارائه توانمندیهای خود در زمینه انرژی میپردازند که شامل 168 شرکت داخلی و 52 شرکت یا نمایندگی از شرکتهای خارجی است.
همچنین در هشتمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش علاوه بر شرکتهای داخلی، شرکتهایی از کشورهای چین، ترکیه، هلند، ایتالیا، هند، کرهجنوبی، تایوان، آذربایجان، ژاپن، مالزی، فنلاند، اتریش، امارات، اسپانیا، آلمان و بلژیک حضور دارند.
گفتنی است، در هفتمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش۲۶۰ شرکت داخلی و ۸۰ شرکت خارجی نمایندگی از کشورهای چین، کره، ایتالیا، آلمان، ترکیه، فرانسه، هلند و هند در فضایی به وسعت ۲۱۰۰۰ متر مربع در بخشهای مختلف نمایشگاه خدمات و کالاهای خود را به معرض نمایش قرار داده بودند.
بر اساس اطلاعات موجود در هفتمین دوره، خریداران و گروههای تجاری از کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، افغانستان، عراق و همچنین مدیران، متخصصین، صاحبان صنایع، مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور و بازدیدکنندگان خارجی حضور داشتند.
نظر شما