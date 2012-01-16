درخواست خرید نفت از ایران بیش از حد انتظار است/ نامه اوباما حرف تازه ای ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در حاشیه همایش زنان اصولگرای جبهه متحد اصولگرایان با حضور در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به هدف اصلی جبهه متحد اصولگرایان که نزدیک شدن گروه ها و مجموعه های اصولگرا با یکدیگر است، اظهار داشت: ممکن است مجموعه هایی که به هم نزدیک می شوند صد در صد آرایشان منطبق با هم نباشد. اما تا همین اندازه که به هم نزدیک شود مطلوب است.

ولایتی در ادامه افزود: جریان های اصولگرا باید از نقد یکدیگر بپرهیزند و هر کس که پایبندیش به اصول و ارزش های اسلامی بیشتر باشد و در عمل نیز این را نشان دهد مردم می توانند به این نامزد رای دهند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تحریم نفتی ایران، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران می تواند به راحتی نفت خود را بفروشد و همواره درخواست از ایران برای خرید نفت بیش از حد انتظار است.

مشاور ویژه مقام معظم رهبری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص نامه اوباما به رهبری و پاسخ نامه وی، گفت: این نامه حرف تازه ای ندارد و پاسخ این نامه را مسئولان باید بدهند.