شیرین عبادی بودجه حمایت از موسوی را بالا کشید/ وزارت کشور صلاحیت مطهری، کاتوزیان و عباسپور را تایید کرد

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز دوشنبه 26دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

شیرین عبادی بودجه حمایت از موسوی را بالا کشید

به گزارش جهان نیوز ، برخی اطلاعات موثق دریافتی حاکی از آن است که شیرین عبادی مبلغ 238 هزار دلار از برخی سرویس های اطلاعاتی اروپایی بویژه انگلیس دریافت کرده ولی از عمل به قول و قرار خود با آنها خودداری می کند. عبادی بنا بوده با این مبلغ یک کمپین جهانی در حمایت از موسوی و کروبی راه اندازی کند ولی تا امروز با وجود اینکه مبلغ به طور کامل به وی پرداخت شده هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است. شنیده ها حاکی است عبادی این مبلغ را صرف مشکلات اقتصادی و تجارت شخصی در خارج از ایران کرده که به گفته برخی ابعاد گسترده ای هم دارد.



32 نماینده فعلی رد صلاحیت شده اند

حسین سبحانی نیا نماینده نیشابور در مجلس و عضو کمیته پیگیری کننده نمایندگان رد صلاحیت شده در گفت وگو با خبرنگار جهان با اشاره به رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت اجرایی گفت: هیئت اجرایی انتخابات مجلس 32 نماینده فعلی را رد صلاحیت کرده است که این نمایندگان با مراجعه به کمیته تشکیل شده مجلس، خواستار پیگیری این موضوع شدند. عضو کمیته پیگیری کننده نمایندگان رد صلاحیت شده اضافه کرد: اگر دلایل محکمی برای رد صلاحیت ها وجود نداشته باشد، مثلا نماینده ایی که 2 دوره نماینده است و برای وی عدم احراز صلاحیت زده باشند، قابل پیگیری است.

وزارت کشور صلاحیت مطهری، کاتوزیان و عباسپور را تایید کرد

خبرآنلاین نوشت : سه نامزدی که ابتدا توسط هیات اجرایی انتخابات تهران رد صلاحیت شده بودند، در لیست نهایی وزارت کشور، به عنوان نامزدهای تایید صلاحیت شده به شورای نگهبان ارسال شدند.نام علی مطهری، علی عباسپور تهرانی و حمیدرضا کاتوزیان در میان858 نامزدی است که از سوی وزارت کشور برای بررسی صلاحیت نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. پیش از این هیات اجرایی انتخابات تهران، افراد مذکور را به دلیل نداشتن التزام به اسلام یا ولایت فقیه رد صلاحیت کرده بود.

اکونومیست: نرخ تورم در ایران دو برابر می‌شود

سایت خبری فرارو نوشت : واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه دسامبر 2011 خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را 10.1 درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری دو برابر شده و به 20.2 درصد برسد. به اعتقاد این واحد اقتصادی، نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین میزان از سال 87 بوده و انتظار می‌رود که از سال آینده روند نزولی در پیش بگیرد.این موسسه حذف یارانه‌ها را دلیل اصلی نرخ تورم بالای ایران در سال جاری عنوان کرده و می‌گوید: حذف یارانه‌ها به افزایش شدید بهای سوخت، برق و آرد شده است.

تخلف 100 میلیارد تومانی یکی از نمایندگان مجلس

یک مقام مسئول در تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری فارس از تخلف حدوداً 100 میلیارد تومانی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجموعه تأمین اجتماعی خبرداد.وی افزود: این نماینده برای دو شرکت 100 میلیارد تومان وام دریافت کرده بود که 1.5 میلیارد تومان برای این شرکت‌ها مصرف شده و مابقی پول مشخص نشده کجا رفته است. این مقام مسئول اظهار کرد : چندین پرونده برای این نماینده مجلس تشکیل شده که به مراجع قضائی و مجلس ارسال شده است.

جوانفکر هم مصالح نظام شد !

علی اکبر جوانفکر در واکنش به رای صادره در دادگاه بدوی و محکومیتش یه یک سال زندان و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب ، گروهها، انجمن ها و فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی به اتهام توهین به مقام معظم رهبری ، در وبلاگ شخصی اش نوشت :چنین به نظر می رسد که در صدور این حکم ، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است و ناخرسندی برادران و همسنگران دیروز و امروز تنها نتیجه ای است که از آن حاصل می شود.

اجازه‌ فعالیت‌ کره‌ شمالی‌به‌ یک‌ خبرگزاری‌غربی

پایگاه خبری اعتدال به نقل از بی بی سی نوشت : دولت کره شمالی به خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس اجازه داده است تا دفتری را با تشکیلات کامل و تعدادی کارمند در پیونگ یانگ، پایتخت آن کشور راه اندازی کند. آسوشیتدپرس نخستین خبرگزاری غربی است که اجازه فعالیت خبری در کره شمالی را می یابد هر چند از سال ۲۰۰۶، بخش تلویزیونی این خبرگزاری (APTN) در این کشور فعالیت داشته است.