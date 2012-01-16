ترکیب هیئت مدیره اتحادیه صحافان تهران تا 4 سال دیگر ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از اعضای اتحادیه صحافان برای شرکت در رای‌گیری از ساعت 9:30 صبح امروز دوشنبه 26 دیماه و با حضور ناظرانی از مجمع امور صنفی در محل این اتحادیه آغاز شد.

در صورت مشارکت یک سوم کل اعضای این اتحادیه در رای‌گیری، این انتخابات به حد نصاب می‌رسید که با توجه به حضور 352 نقر از میان 651 عضو اتحادیه، رای‌گیری به حد نصاب رسید.

اخذ رای از اعضای اتحادیه صحافان تهران دقایقی پیش پایان یافت و کار شمارش آرا بلافاصله با حضور هیئت‌های اجرایی و ناظرو نیز نمایندگان 13 نامزد عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صحافان آغاز شد.

نتایج این انتخاب به شرح زیر است:

جلیل غفاری رهبر 275 رای، محمود نظری قهرودی 267 رای، سیدصفر طاهریان 209 رای، عباس حسینی 139 رای، سیداسماعیل جهان‌مراد نوری 107 رای. این افراد به عنوان 5 عضو اصلی به ترکیب هیئت مدیره را یافتند.

به این ترتیب و تنها با یک جابجایی (سیدصفر طاهریان به جای مسعود لرستانی) ترکیب هیئت مدیره دست نخورده باقی ماند.

همچنین سیداصغر غمیلوی کلوچه با 94 رای و مسعود لرستانی با 77 رای به عنوان اعضای علی‌البدل به هیئت مدیره راه یافتند.

ترکیب نهایی هیئت مدیره که شامل رئیس و نایب رئیس، خزانه‌دار، منشی و بازرس‌ها هستند، اوایل بهمن ماه مشخص خواهد شد.

اتحادیه صحافان سال 1340 تاسیس شده و اکنون در 12 رشته شامل پاکت‌سازی، آلبوم‌سازی، سری‌سازی، کارتن‌ساز مقوایی، کلاسورساز، تک‌جلدساز، سلفون‌کش، دفترساز، یادداشت‌ساز،‌ جعبه‌ساز مقوایی، سازنده جعبه پلاستیک و سری‌ساز کتاب (سررسید) 651 عضو دارد.