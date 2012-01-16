سه خبر کوتاه علمی - فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع امور صنفی همدان گفت: در حال حاضر شورای امر به معروف و نهی از منکر در همه اتحادیه های همدان فعال است.

علیرضا شمس با بیان اینکه همدان 55 اتحادیه دارد، افزود: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در این اتحادیه ها 275 نفر عضو دارد.

وی اضافه کرد: در هر اتحادیه یک شورای امر به معروف و نهی از منکر متشکل از سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و عضو فعالیت می کنند.

رئیس مجمع امور صنفی همدان اظهار داشت: شوراهای امر به معروف اتحادیه ها در هر ماه یک روز را به عنوان روز تذکر لسانی در برنامه خود قرار می دهند.

اختصاص یک میلیارد ریال به هوشمندسازی مدارس تویسرکان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تویسرکان گفت: در حال حاضر از 20 میلیارد ریال اعتباری که برای هوشمند سازی مدارس استان در نظر گرفته شده ، رقمی معادل یک میلیارد و 200 میلیون ریال به شهرستان تویسرکان اختصاص یافته است.

علی بیات افزود: در عصر اطلاعات و فن آوری ها یکی از مهمترین شاخصه های جوامع رو به رشد استقرار دولت الکترونیک است که با هوشمند سازی زیر ساخت های آموزشی امکان پذیر است.

وی اضافه کرد:هوشمند سازی مدارس به منظور بهره وری حداکثری از شیوه های نوین علمی در فرآیند های آموزشی این شهرستان انجام می شود.

بیات با بیان اینکه باید با توجه به آزمونه بودن تویسرکان به عنوان شهر الکترونیک حداکثر استفاده را از این فرصت برد، بیان کرد: این اعتبار به طور علی الحساب پیش بینی شده و در آینده افزایش خواهد یافت.

مدیر آموزش و پرورش تویسرکان ادامه داد: در برنامه هوشمند سازی مدارس علاوه بر ارتقا شاخصه های نرم افزاری و سخت افزاری، برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان نیز در نظر گرفته شده است.

کتاب "اساطیر ایران" در دانشگاه آزاد اسلامی همدان تالیف شد

معاون پژ‍وهش و فناوری دانشگاه آزاد همدان گفت: کتاب "اساطیر ایران" توسط دانشجوی رشته باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان تالیف شد.

اصغر تیموریان افزود: کتاب "اساطیر ایران" به همت میلاد ونداییدانشجوی گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان تالیف شده است.

وی اظهار داشت: در بخش نخست این کتاب به موضوع هایی نظیر "اسطوره آفرینش تا زایش"، " نخستین بشر"‌ و "روان مردگان در جهان آخرت"‌ می پردازد.

وی ادامه داد: بخش دوم این کتاب به کاوش و بررسی "ایزدان ایرانی و زرتشتی در بین اوستا " و متون پهلوی پرداخته و در بخش سوم این کتاب نیز پادشاهان دو سلسله اسطوره ای ایران با نام "پیشدادیان و کیانیان " مورد بررسی قرار می گیرد.

تیموریان با بیان اینکه کتاب "زرتشت" نیز توسط این دانشجو به تالیف رسیده است، گفت: این کتاب همراه با کتاب اساطیر ایران مکمل یکدیگر هستند.

وی ادامه اداد: معرفی زرتشت، مشخصات دین زرتشتی و آشنایی با این دین و فرهنگ، آیین ها، هنجارها و جشن ها ی زرتشتیان از محورهای تالیف این کتاب است.