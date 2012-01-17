تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و هفتم دی‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم صفر سال 1433 هجری قمری و هفدهم ژانویه سال 2012 میلادی.

- مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور موسوم به جام ولایت امروز در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

مرحله نیمه نهایی:

* مسابقه شماره یک: خونه به خونه بابل - تله کابین گنجنامه همدان

* مسابقه شماره دو: موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج (ع) سبزوار - شهرداری ملایر

دیدار رده‌بندی:

* بازنده مسابقه شماره یک - بازنده مسابقه شماره دو

دیدار فینال:

* برنده مسابقه شماره یک - برنده مسابقه شماره دو

- مرحله سوم مسابقات فوتبال (FA Cup) انگلستان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* لسترسیتی - ناتینگهام فارست

* میلوال - داگنهام

* رکسهام - برایتون

* بولتون - ماکلسفیلد

* کوئینز پارک رنجرز - میلتون

- دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امروز با برگزاری دیدار اسپانیول و میراندس آغاز می‌‍شود.