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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۸:۱۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

 به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و هفتم دی‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم صفر سال 1433 هجری قمری و هفدهم ژانویه سال 2012 میلادی.

- مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور موسوم به جام ولایت امروز در سالن  12 هزار نفری آزادی تهران طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:
مرحله نیمه نهایی:
* مسابقه شماره یک: خونه به خونه بابل - تله کابین گنجنامه همدان
* مسابقه شماره دو: موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج (ع) سبزوار - شهرداری ملایر
دیدار رده‌بندی:
* بازنده مسابقه شماره یک - بازنده مسابقه شماره دو
دیدار فینال:
* برنده مسابقه شماره یک - برنده مسابقه شماره دو

- مرحله سوم مسابقات فوتبال (FA Cup) انگلستان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* لسترسیتی - ناتینگهام فارست
* میلوال - داگنهام
* رکسهام - برایتون
* بولتون - ماکلسفیلد
* کوئینز پارک رنجرز - میلتون

- دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امروز با برگزاری دیدار اسپانیول و میراندس آغاز می‌‍شود.

کد مطلب 1511033

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