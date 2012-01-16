اصولگرایان با وحدت پیروز می شوند/ انتقاد از ایرادات بنی اسرائیلی برخی گروه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان عصر امروز در همایش زنان اندیشمند اصولگرا که با عنوان بصیرت، ولایت مداری در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس نهم افزود: طبق آخرین نظرسنجی ها احتمال پیروزی اصولگرایان در انتخابات پیش رو زیاد است به شرط آنکه از تفرقه بپرهیزند.

وی گفت: گروه های اصولگرا نباید مدام از هم ایرادات بنی اسرائیلی بگیرند، هرکسی که به اسلام، قانون اساسی، امام خمینی و رهبری اعتقاد داشته باشد اصولگراست حال می خواهد با همین نام فعالیت کند یا با نام دیگری.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: ادعای اصولگرا بودن آسان است، ولی اثبات آن سخت است و در فراز و نشیب ها بسیاری از افراد از این مسیر خارج شده اند.

ولایتی خطاب به زنان اصولگرا گفت: باید نامزدهایی که به فکر خدمت به مردم هستند را راهی مجلس کنیم و مردم باید به این افراد رأی دهند.

ولایتی وحدت کلمه حول محور ولایت را لازم و ضروری دانست و در ادامه به تحولات منطقه اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری پیش از این بر بیداری اسلامی تأکید کرده بودند، البته دیگرانی پیدا می شدند که نظریه های دیگری را بیان می کردند اما به این نتیجه رسیدند که این تحولات با بیداری اسلامی مردم روبرو شده است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: ما از تحولاتی که در مصر، تونس و لیبی شکل گرفته است خوشحالیم چرا که این کشورها گامی به سمت استقلال خود برداشته اند.

ولایتی همچنین با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزود: فقط کافیست موضوع دفاعی ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که ایران در حوزه دفاعی حرفی برای گفتن دارد.

بنابراین گزارش پس از سخنان علی اکبر ولایتی میزگردی با حضور منوچهر متکی دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان، لاله افتخاری، زهره الهیان و خانم فخر از اعضای کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان تشکیل شد.

در این میزگرد اعضای کمیته بانوان اصولگرا طی سخنانی به تشریح انتخابات مجلس نهم و نقش ویژه زنان در این دوره از انتخابات پرداختند، همچنین متکی به سوال شرکت کنندگان درباره مهمترین مسائل داخلی و بین المللی پاسخ داد.