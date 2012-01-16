به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل شهرداری تبریز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازی که امروز به نمایش گذاشتیم خیلی متفاوت از دیداری بود که هفته گذشته مقابل شاهین داشتیم. ما بازی را خیلی بد شروع کردیم و رقیب از شروع بد ما به خوبی استفاده کرد.

وی با ابراز خرسندی از اینکه تیمش از شکست به تساوی رسیده است، گفت: این خیلی مهم است که توانستیم دوباره به بازی برگردیم. خوشبختانه در نیمه دوم به مراتب بهتر از نیمه اول بازی کردیم و توانستیم بازی را مساوی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: همیشه بازی‌هایی که در تبریز برگزار می‌شود برای تیم‌های میهمان دشوار است اما من چه تیمم میهمان باشد چه میزبان، هیچ وقت دوست ندارم بازی مساوی شود و از اینکه بازی مساوی تمام شد ناراحتم اما با توجه به بازی که ارائه کردیم تساوی مقابل شهرداری برای ما می‌تواند نتیجه خوبی باشد.

دنیزلی در خصوص زمین چمن ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز گفت: وضعیت چمن ورزشگاه همانطور که انتظار می‌رفت بود. در کل نمی‌توانیم بگوییم زمین وضعیت خوبی داشت اما شرایط زمین برای هر دو تیم برابر بود و ما نباید از این بابت گله‌ای داشته باشیم.

وی با انتقاد از اینکه تیمش در مصاف با شهرداری تبریز توپ‌های زیادی را از دست داده است، گفت: رقیب ما به ویژه در نیمه اول بسیار با انگیزه بازی کرد اما اینکه ما توانستیم بازی را از باخت 2 بر صفر به تساوی 2 بر 2 برسانیم خیلی خوب بود. ما تا دقیقه 80 طوری بازی کردیم که بازی را ببریم اما از این زمان به بعد حریف بهتر بازی کرد.

این مربی ترکیه‌ای خاطرنشان کرد: باید این را قبول کنیم و من اعتراف می‌کنم که رقیب برای رسیدن به پیروزی استحقاقی به مراتب بیشتر از ما داشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن یادآوری اینکه تیمش در برخی پست‌ها کمبود بازیکن دارد، گفت: چاره‌ای نیست و باید طی روزهای آینده این مشکل را به گونه‌ای برطرف کنیم.

دنیزلی در خصوص عملکرد میثاق معمارزاده گفت: میثاق کم کم شرایطی بهتر از این پیدا می‌کند او در زمین اشتباهاتی دارد اما کارهای خوبی هم انجام می‌دهد. آنچه مسلم است میثاق هر چه زودتر باید اشتباهات خود را برطرف کند.

وی مهدوی کیا را بازیکنی توانمند خواند و گفت: کیفیت بازی مهدوی کیا برای همه معلوم است. ما این بازیکن را آورده‌ایم که از وجودش استفاده کنیم اما از آنجایی که مدت زمان کوتاهی است به جمع ما پیوسته ناچاریم از او به گونه‌ای استفاده کنیم که رفته رفته در ترکیب تیم جا بیافتد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به تمجید از عملکرد تیم شهرداری پرداخت و گفت: شهرداری با بازی خوبی که در نیمه اول داشت نشان داد تیم خوبی است.

دنیزلی در پایان در خصوص جوانگرایی در تیم پرسپولیس گفت: این کاری است که قطعا در تیم پرسپویس انجام خواهم داد. زمانی که بازیکنان جوان را در ترکیب 18 نفره قرار می‌دهیم معنا و مفهومش آن است که این بازیکنان کم کم شانس بازی پیدا می‌کنند و اگر توانایی خود را ثابت کنند از وجود آنها در ترکیب اصلی استفاده خواهیم کرد.