انتخابات ایران از مترقی ترین انتخابات دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی با تشریح شیوه برگزاری انتخابات در کشورهای دنیا و مقایسه آن با انتخابات ایران و بررسی نقش مردم در برگزاری آن اظهار داشت: با بررسی نقش مردم در برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات در ایران از مترقی ترین انتخابات ها در دنیا محسوب می شود.

وی تأکید کرد: مردم نقش اصلی برگزاری، اجرا و نظارت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.

وی افزود: تشکیل هیئت های اجرایی و نظارت، انتخاب معتمدان محلی، انتخاب اعضای شعب و جمع آوری آرای انتخاباتی از سوی مردم اجرا می شود.

عنابستانی به تلاش برخی عناصر برای خدشه به سلامت انتخابات در ایران اشاره و تصریح کرد: در ساختار انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی، امکان تقلب گسترده وجود ندارد.

