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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

عنابستانی:

انتخابات ایران از مترقی ترین انتخابات دنیا است

انتخابات ایران از مترقی ترین انتخابات دنیا است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهار محال و بختیاری گفت: حضور مردم در برگزاری انتخابات در ایران موجب شده است که انتخابات ایران از مترقی ترین انتخابات دنیا باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی با تشریح شیوه برگزاری انتخابات در کشورهای دنیا و مقایسه آن با انتخابات ایران و بررسی نقش مردم در برگزاری آن اظهار داشت: با بررسی نقش مردم در برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات در ایران از مترقی ترین انتخابات ها در دنیا محسوب می شود.

وی تأکید کرد: مردم نقش اصلی برگزاری، اجرا و نظارت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.

وی افزود: تشکیل هیئت های اجرایی و نظارت، انتخاب معتمدان محلی، انتخاب اعضای شعب و جمع آوری آرای انتخاباتی از سوی مردم اجرا می شود.

عنابستانی به تلاش برخی عناصر برای خدشه به سلامت انتخابات در ایران اشاره و تصریح کرد: در ساختار انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی، امکان تقلب گسترده وجود ندارد.
 

کد مطلب 1511042

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