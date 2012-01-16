حجتالاسلام سید نورالله موسوینیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود محرومیت بسیاری از موسسات قرآنی و خانههای قرآنی استان بوشهر از داشتن امکانات اولیه، حجم فعالیتهای قرآنی در استان بوشهر رشدی 100 درصدی داشته است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان بوشهر برای انجام فعالیتهای قرانی ادامه داد: با اختصاص اعتبارات لازم برای فعالیت موسسات قرآنی میتوانیم در راستای صدور و ترویج فعالیتهای قرآنی در کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام کنیم.
مدیرکل تبلیغات استان اضافه کرد: ایجاد خانههای قران در کنار خانههای عالم از اولویتهای این سازمان است تا در صورت ساخت بتوانیم از انها برای برگزاری کلاسهای قرآن استفاده کنیم.
وی به اعتبار سه میلیارد ریالی فصل پنج اشاره کرد و گفت: از این اعتبارات 700 میلیون ریال به فعالیتها قرانی اختصاص یافته است. امیدواریم با رشد اعتبارات اختصاص یافته به این سازمان، شاهد افزایش فعالیتهای قرانی در استان باشیم.
موسوینیا در رابطه با برگزاری برنامهها اربعین حسینی نیز اظهار داشت: با برنامهریزیها و هماهنگیهایی که در این زمینه انجام شده بود، مراسمات این روز با نظم خاصی در همه شهرها و روستاهای استان بوشهر انجام شد.
وی به وحدت موجود در این برنامهها اشاره کرد و افزود: در هر یک از شهرها و روستاهای استان، عزاداران با برپایی مراسم سینهزنی و زنجیرزنی در خیابانهای سطح شهر خود را به یک مرکز تعیین شده میرساندند و در انجا مراسم مجتمع برگزار میشد.
مدیرکل تبلیغات استان ادامه داد: در شهر بوشهر، عزاداران از همه هیئتها و تکایا به سوی مصلای جمعه حرکت کردند و در انجا با تجمع همه هیئتها به صورت همزمان به عزاداری پرداختند.
وی به عزاداری در شهر برازجان اشاره کرد و گفت: در شهر برازجان نیز عزاداران با حضور در میدان شهرداری (دژ) به عزاداری پرداختند. این مراسم با عنوان گردهمائی بزرگ عاشوراییان برگزار شد.
موسوینیا اضافه کرد: در شهر های گناوه، کنگان، دیلم، خورموج، جم، اهرم، دیر، شبانکاره و آبپخش نیز عزاداران در مسیرهای تعیین شده به زنجیرزنی و سینهزنی پرداختند و با تجمع همه هیئتهای مذهبی، این مراسم ادامه یافت.
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