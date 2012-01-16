روند گازرسانی به قصر شیرین کند است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین گفت: کار گازرسانی به قصرشیرین از سال 86 آغاز شده ولی به دلیل روند کند عملیات اجرایی این طرح، نارضایتی ایجاد کرده است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تاکید کرد: ادارات ذیربط به ویژه شرکت گاز و شهرداری باید در اسرع وقت نسبت به ترمیم حفاریهای سطح شهر و رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن ایام آخر سال و وضعیت مطلوب آب و هوای قصرشیرین در این فصل از سال، شاهد حضور گردشگران و مسافران نوروزی در این منطقه هستیم که برای بازدید از اماکن دیدنی و خرید از بازارچه مرزی به این شهرستان سفر می کنند لذا وضعیت فعلی معابر به هیچ عنوان زیبنده این منطقه مرزی نیست.

فرماندار قصرشیرین گفت: توسعه شبکه گاز رسانی به مناطق محروم و دور دست شهری و روستایی از خدمات ارزشمند دولتهای نهم و دهم در چند سال اخیر است که باید این نعمت ارزشمند با سرعت بیشتری در اختیار مردم شهرستان قصرشیرین قرار گیرد.

پروین افزود: شرکت گاز باید علائم هشدار دهنده را در مسیرهای حفاری گاز نصب کند و شهرداری و راهنمایی و رانندگی نیز باید همکاری لازم را در این ارتباط با شرکت گاز داشته باشند.

فرماندار قصرشیرین گفت: گاز رسانی به این شهرستان در سه مرحله در حال انجام است که فاز اول آن با 33 کیلومترخط انتقال 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پروین در پایان تاکید کرد: فازهای دوم و سوم هم به ترتیب با 29 و 39 کیلومتر خط انتقال از 60 و 65 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

