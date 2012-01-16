انتخابات مانور بزرگ سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هم ‌اندیشی رئیس ستاد انتخابات استان یزد با اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع‌ رسانی نهمین دوره انتخابات مجلس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب به فعالیت ستادهای انتخاباتی امید دارند و همه اعضای این ستاد باید تلاش کنند تا با فراهم آوردن مقدمات حضور دشمن شکن در انتخابات، امام راحل، شهدا و رهبری را خشنود کنند.

وی با تاکید بر اینکه اعضای ستاد انتخابات نقش اساسی در برگزاری باشکوه انتخابات دارند، افزود: حضور حداکثری، نقطه کانونی این رویداد بزرگ است و اعضای ستاد انتخابات، میدان دار این نقطه هستند.

دشتی حضور پرشکوه و دشمن ‌شکن در انتخابات را هدف اصلی همه برنامه ‌های ستاد انتخابات دانست و بیان داشت: ستاد انتخابات لازم است این حضور پرشکوه، آگاهانه و بابصیرت که یک مانور بزرگ سیاسی و فرهنگی به شمار می ‌رود را به درستی در مسیر قانون ‌مداری هدایت کند.

وی بیان کرد: مولفه اصلی در نظام اسلامی ما، همین انتخابات است و وظیفه تک ‌تک اعضای ستاد انتخابات است که فرهنگ انتخابات را به درستی برای مردم تبیین کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد افزود: انتخابات باید از یک سو به عنوان یک وظیفه شرعی و دینی و از سوی دیگر به عنوان حقی که نظام برای مردم در نظر گرفته است، برای مردم تبیین شود.

وی با بیان اینکه بزرگترین رویداد تاریخی کشور در 12 اسفندماه امسال رقم خواهد خورد، گفت: مسئولیت کسانی که در ستادهای انتخاباتی مشغول فعالیت هستند، بسیار سنگین و خطیر است.

دشتی همچنین با تاکید بر اطلاع ‌رسانی اخبار انتخاباتی اظهار داشت: چینش هنرمندانه رویدادها و تلاش هنرمندانه روی محتوای مطالب، شوق و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات را افزایش می‌ دهد.

در این نشست روسای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی شهرستانهای استان یزد نیز هر یک به بیان و تشریح فعالیت ها و برنامه های در دست اجرای خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند.

در حاشیه این نشست حکم پنج نفر از اصحاب رسانه استان یزد از جمله نماینده خبرگزاری مهر در استان، به عنوان اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یزد صادر شد.