صدور 15 هزار گواهینامه قرآنی در شهریار/ رشد 10 برابری راه اندازی موسسات قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوششی بعدازظهر دوشنبه در مراسم تودیع خود اظهار داشت: در ابتدای حضور اینجانب در شهریار، در مجموع چهار موسسه قرآنی در این شهرستان فعال بود که هم اکنون بعد از گذشت چهار سال این تعداد به 40 موسسه قرآنی افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: با فعال شدن این موسسات، دوره های قرآنی در رشته های مختلف اعم از روخوانی، روان خوانی، مفاهیم، تجوید، تفسیر، صوت و لحن در شهرستان برگزار شد و مورد استقبال افراد به خصوص جوانان و نوجوانان قرار گرفت.

شهریار در حوزه فرهنگی بین شهرستانهای غرب استان تهران پیشتاز است

این مسئول بر تبیین تصویر فرهنگی شهرستان شهریار تاکید و عنوان کرد: در حال حاضر بین شهرستانهای غرب استان تهران،‌ شهرستان شهریار در حوزه فرهنگی در مباحث آسیب شناسی پیشتاز و دارای جامع ترین اطلاعات و مسلط ترین برنامه های فرهنگی است.

کوششی ادامه داد: طی چهار سال گذشته اقداماتی نظیر شبکه سازی قوی در حوزه های فرهنگی، شخصیت های اثرگذار اجتماعی و قرآنی و دینی، بین تشکل های مردمی و دینی سطح شهرستان شهریار انجام شده است.

تشکیل جمعیت بانوان فرهیخته برای اولین بار در شهریار

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار یادآور شد: ارتقا آگاهی بخشی به نیروها و گروه های هدف مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی به خصوص در شهریار و غرب استان تهران، به روز کردن نیروهای سازمان از دیگر اقدامات بوده است.

وی از تشکیل جمعیت بانوان فرهیخته کشور در شهریار برای اولین بار در ایران خبر داد و اعلام کرد: تقویت، توسعه و تجهیز موسسات و تشکل های قرآنی در سطح شهرستان، تربیت نیروهای قرآنی، معلمان قرآن، نخبگان قرآنی نیز به نحو مطلوبی طی چهار سال گذشته در شهریار انجام شد.

تربیت 700 معلم و 100 نخبه قرآنی

این مسئول افزود: طی این مدت در سطح شهرستان شهریار 700 معلم و نیروی قرآنی تربیت و 100 نخبه قرآنی نیز پرورش یافتند.

کوششی صدور بیش از 15 هزار گواهینامه قرآنی برای داوطبلان و فراگیران طی چهار سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

در پایان این مراسم که با حضور حجت الاسلام نیک نژاد مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزار شد، از زحمات چهار ساله کوششی تجلیل و حجت الاسلام ذاکر صادقی نیا به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار منصوب شد.

