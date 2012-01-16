به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در گفتگویی در مورد پیروزی تیمش مقابل شاهین بوشهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: خدا را شکر توانستیم در یک بازی بسیار خوب و منطقی برابر شاهین که تیم خوب و مربی خبره‌ای به نام فیروز کریمی را در اختیار دارد به پیروزی دست یابیم.

وی افزود: ما در این بازی به خوبی نقاط ضعف و قوت حریف را شناسایی کرده بودیم و خیلی زود به گل رسیدیم، در ادامه کار هم با حفظ نتیجه و ارائه یک بازی منطقی و با برنامه به خوبی از ضدحملات استفاده کردیم و با پرس تیمی سه امتیاز این مسابقه را به دست آوردیم.

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز با اشاره به اینکه کیانی از یکی دو هفته دیگر می‌تواند برای تراکتورسازی به میدان برود، ادامه داد: با اضافه شدن نفراتی چون حدادی‌فر و کیانی به شرایط مطلوب‌تری می‌رسیم و کم کم به افکار تاکتیکی مدنظرمان نزدیک می‌شویم.

وی که با برنامه فوتبال برتر گفتگو می کرد در مورد دلایل کاهش تماشاگران در مسابقات لیگ اظهار داشت: این مسئله چند دلیل عمده دارد که یکی از آنها را نمی‌توانم، عنوان کنم. عدم امکانات، کیفیت زمین و خدماتی که به هواداران می‌دهیم جزو این دلایل است. مشکلات رفت و برگشت، گرانی بلیت و نتیجه نگرفتن تیم‌های ملی و باشگاهی هم مزید بر علت شده تا اینکه هواداران کمتر به ورزشگاه‌ها بیایند هرچند هفته گذشته دیدارمان برابر 35 هزار تماشاگر برگزار شد که آمار بدی نبود.

قلعه‌نویی خاطرنشان کرد: امروز ورزشگاه‌ها در دنیا مانند هتل‌ها ستاره می‌گیرند، به غیر از آزادی که در ایران شرایط نسبتا خوبی دارد کدام ورزشگاه ما می‌تواند ستاره بگیرد. بنده زمانی که به همراه تیم ملی به قطر رفته بودم من را با احترام و عزت برای بازدید از ورزشگاه السد که شبیه استادیوم اولترافورد بود بردند و چهار ساعت طول کشید که از این ورزشگاه بازدید کنم.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: به خاطر همین امکانات است که میزبانی دو دوره از جام ملت‌ها و جام جهانی را به این کشور می‌دهند و در این شرایط باید بگویم ما بسیار عقب هستیم. وقتی شاهین که در 100 کیلومتری عسلویه قرار دارد، جایی که منابع مالی بسیاری در آنجا موجود است اما هیچ حمایتی از تیم شاهین که مردم بسیاری به عشق این تیم به ورزشگاه می‌آیند نمی‌شود، شما توقع دارید تماشاگران از بازی‌ها استقبال کنند.

سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان ادامه داد: چهار ماه پیش به مسئولان استان و ورزشگاه یادگار امام (ره) گفتم این زمین گنجایش برگزاری دو مسابقه در هفته را ندارد اما دوستان توجه نکردند و برخی مربیان هم به صحبت‌های من اعتراضاتی داشتند. حتی به آنها پیشنهاد دادیم دیدارهای ما در دیگر ورزشگاه تبریز برگزار شود ولی شورای تامین با این موضوع مخالفت کرد.

وی با بیان اینکه "ما عادت داریم یک جای خوب را خراب کنیم و بعد از آن در خصوص چنین موضوعی بحث و بررسی انجام دهیم"، اظهار داشت: چند سال پیش دیدارهای لورکوزن را از نزدیک دیدم. آنها در شرایطی که از امکانات گرمایشی و کارهای زیربنایی علمی استفاده کرده و حتی از خاک برای آسیب دیدن چمن بهره گیری نمی‌کنند تا آفت نبیند، اجاره نمی‌دهند بیش از 60 ساعت مسابقه در طول یک فصل در زمین‌هایشان برگزار شود اما به چنین موضوعاتی در ایران توجه نمی‌شود.

قلعه‌نویی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد اینکه کارشناسان اعتقاد دارند تیم‌های این مربی در نیم فصل دوم بهتر نتیجه می‌گیرند، ادامه داد: من وقتی که می‌خواهم کارم را با تیمی شروع کنم، در مورد آن مطالعه کرده و برنامه ریزی یک ساله در نظر می‌گیرم، در استقلال و تیم ملی هم چنین برنامه‌هایی داشتم و حتی قرار بود پس از صعود به مرحله دوم جام جهانی برنامه سه ساله‌ای داشته باشیم که این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه در شرایط خاص تراکتورسازی را تحویل گرفته است، افزود: در این تیم مسائل زیادی وجود داشت و نیاز بود تغییرات رفتاری فنی زیادی در آن ایجاد شود. از لحاظ آمادگی جسمانی و فنی روی تیم کار کردیم اما در نیم فصل نخست با بدشانسی‌هایی مواجه شدیم. الان وضعیت بهتر است و در نیم فصل دوم با بازیکنان جدید سعی می‌کنیم نقاط ضعف‌مان را پوشش دهیم.

سرمربی تراکتورسازی با بیان اینکه این تیم شانس قهرمانی در لیگ را دارد، تاکید کرد: اجازه بدهید از الان ذهن بازیکنان را به این موضوع درگیر نکنیم زیرا در این صورت فشار زیادی روی آنها وارد شده و در کیفیت فنی و روانی آنها تاثیر منفی می‌گذارد. البته باشگاه تراکتورسازی پشتوانه مردمی و پتانسیل بالایی دارد که باید به فعل تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تنها به دیدار داماش فکر می کند، اما امیدوار است که آخر فصل تراکتورسازی نتیجه و جایگاهی در شان و شخصیت این باشگاه و مردم تبریز به دست آورد، ادامه داد: امروز زود است که بخواهیم در خصوص این مسائل صحبت کنیم زیرا هر مربی که به باشگاهی جدید می‌رود، در سال دوم و سوم باید جوابگو باشد. نباید فراموش کنید، 60 درصد تیم تراکتورسازی تغییر کرده و اینکه بخواهیم زود به نتیجه برسیم درست نیست، گرچه ما به آینده امیدواریم.

قلعه نویی در پایان گفت: ما در نیم فصل دوم 9 بازی خانگی داریم که بسیار امیدواریم در این دیدارها نتایج لازم را به دست آوریم. البته تیمی که می‌خواهد قهرمان شود باید در دیدارهای داخل و خارج از خانه با برنامه به میدان برود و نتایج لازم را به دست آورد. من امیدوارم در پایان فصل به یکی از اهداف ترسیم شده خود دست یابیم.