رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در اسرع وقت انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با جدیت و قاطعانه با تخلفات انتخاباتی برخورد می کند گفت: تاکنون آمار این تخلفات ناچیز بوده و با آنها برخورد لازم صورت گرفته است.

موحد گفت: برای بعضی از این تخلفات پرونده تشکیل شده است و بعضی دیگر نیز تذکر دریافت کرده اند.

این مسئول قضایی با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی می شوند یادآور شد: شعب ویژه ای در استان کرمان برای بررسی این گونه تخلفات تشکیل شده است.

موحد گفت: سرعت در رسیدگی به این تخلفات و صدور رای از عوارض و مسایل حاشیه ای جلوگیری می کند.

وی انتخابات اخیر را بسیار حساس خواند و گفت: همگی باید با رعایت قانون سعی کنیم انتخاباتی آرام و به دور از حاشیه برگزار کنیم.

موحد همچنین با اشاره به نقش مطبوعات در برگزاری انتخابات سالم گفت: باید زمینه لازم برای حضور پرشکوه مردم ولایتمدار در انتخابات فراهم شود.

رئیس ستاد پیش بینی، پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی شهرستان کرمان ابراز داشت: معرفی جایگاه مجلس در نظام سیاسی کشور و همچنین معرفی اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس می تواند جلوی بسیاری از وعده های واهی کاندیداها را بگیرد.

موحد ادامه داد: این امر باعث می شود مردم بتوانند با دیدی وسیع تر وآگاهانه تر دست به انتخاب کاندیدای اصلح و متعهد به ارزش های اسلام و نظام بزنند.

وی گفت: مطبوعات باید صادقانه برای کاندیدای مورد نظر خود در زمان مقرر تبلیغ کنند.

دادستان عمومی کرمان تصریح کرد: اجرای اصول پیشگیرانه، زمینه لازم را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و برپایی انتخابات سالم فراهم می کند.