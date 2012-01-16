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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

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معاون رئیس مجلس قرقیزستان با وزیر خارجه دیدار کرد

معاون رئیس مجلس قرقیزستان با وزیر خارجه دیدار کرد

در دیدار خانم مامیرووا معاون رئیس مجلس قرقیزستان با وزیر امور خارجه کشورمان راههای گسترش و توسعه روابط دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور ظرفیت روابط را مورد توجه قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از همه ظرفیتها این روابط بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.

صالحی با اشاره به پیشرفتهای کشورمان در زمینه های صنعت، انرژی، کشاورزی و پزشکی آمادگی کشورمان را برای در اختیار قرار دادن این تجارب به قیرقیزستان اعلام کرد.

معاون رئیس مجلس قرقیزستان نیز ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ سلام گرم وزیر خارجه قرفیزستان اظهار امیدواری کرد که در سایه استفاده از تجارب کشورمان، روابط دو کشور گسترش یابد.  
 

کد مطلب 1511053

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