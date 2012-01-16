معاون رئیس مجلس قرقیزستان با وزیر خارجه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور ظرفیت روابط را مورد توجه قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از همه ظرفیتها این روابط بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.

صالحی با اشاره به پیشرفتهای کشورمان در زمینه های صنعت، انرژی، کشاورزی و پزشکی آمادگی کشورمان را برای در اختیار قرار دادن این تجارب به قیرقیزستان اعلام کرد.

معاون رئیس مجلس قرقیزستان نیز ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ سلام گرم وزیر خارجه قرفیزستان اظهار امیدواری کرد که در سایه استفاده از تجارب کشورمان، روابط دو کشور گسترش یابد.

