افزایش آزار مردم شرق عربستان/ نیروهای امنیتی فضای رعب ایجاد کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، منابع محلی در شرق عربستان اعلام کردند: نیروهای امنیتی رژیم سعودی همچنان به آزار و اذیت ساکنان این منطقه ادامه می دهند.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی علاوه بر معطل کردن مردم برای ساعات طولانی در مراکز ایست بازرسی اقدام به تیراندازی ایذایی برای ترساندن مردم می کنند.

منابع فوق ذکر کردند: در جدیدترین موارد آزار ساکنان مناطق شرقی، نیروهای امنیتی عربستانی "عادل ناصر الزنادی" از ساکنان منطقه الشرقیه در مرکز ایست بازرسی اطراف زندان القطیف را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

این منابع اعلام کردند: الزنادی برای گرفتار نشدن در محدودیتهای نیروهای امنیتی جاده خاکی العوامیه-زندان القطیف را انتخاب کرده بود که به ناگاه با تعداد زیادی گشتی چراغ خاموش نیروهای امنیتی سعودی روبرو شد.

نیروهای امنیتی سعودی الزنادی را به زور از خودرو پیاده کردند و در مقابل دیدگان زن و فرزندش علاوه بر ضرب و شتم به توهین وی پرداختند.