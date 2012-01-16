۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

سهرابی خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی 20 پروژه عمرانی در هفته وقف در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 20 پروژه عمرانی در هفته وقف در این استان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیف ‌الله سهرابی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای رونق موقوفات نیاز به همکاری رسانه‌ ها و مسئولان استان داریم و اگر ثبت موقوفات رونق پیدا کند بیشتر مشکلات اقتصادی استان حل می‌شود.

وی با اشاره به تاکید جدی اسلام برای فرهنگ وقف تصریح کرد: رسانه‌ها سهم همه برای احیای موقوفات دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: در سال جدید 35 موقوفه در استان به ثبت رسید که برخی تجاری و تعدادی از آنها اراضی ملکی است.

وی از احداث بنای 97 حرم امامزاده در سال جاری خبر داد و گفت: امسال ساخت و تعمیر بنای امامزاده‌ها 70 درصد پیشرفت کاری داشته است.

سهرابی به پیگیریهای هیئت امنای اوقاف و مساجد برای دریافت اعتبارات اشاره کرد و یادآور شد: مجموع دریافتی اعتبارات برای احیا و بازسازی مساجد و حسینه‌ها حدود 3 میلیارد و 200 میلیون تومان است.

وی، برگزاری کنگره امام سجاد(ع) را یکی از برنامه‌های اجراشده در مازندران اعلام کرد و افزود: استقبال مناسبی توسط پژوهشگران داخلی از این کنگره شد و مقالات بسیار معتبری در دبیرخانه کنگره دریافت شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: امسال بیش از 90 پرونده چند موقوفه به نفع اوقاف مختومه شد که مهمترین آن مختومه شدن موقوفه 25 هکتاری در شهرستان نور بود که سرمایه آن با بیش از 30 میلیارد تومان به نفع اوقاف مختومه شد.

وی از افتتاح و کلنگ‌ زنی 20 پروژه عمرانی در هفته وقف در مازندران خبر داد و یادآور شد: ضریح مطهر امامزاده عباس ساری با حضور مسئولان استانی غبارروبی می‌شود.

سهرابی اذعان داشت: تجلیل از 35 واقف جدید جز برنامه‌های هفته اوقاف مازندران است.

