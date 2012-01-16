سوء مدیریت در فدراسیون ورزشهای سه گانه/ اعزام مربیان بدون کارت به اردوهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج فاضلیان مدعی شد که سوء مدیریت در این فدراسیون باعث شد حق استانهایی مانند چهارمحال وبختیاری ادا نشود.

وی ضمن تقدیر از سردار صبور رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه به عنوان انسانی با اخلاق و با کرامت افزود: وجود برخی از افراد در این فدراسیون باعث نادیده گرفتن حق چهارمحال و بختیاری شد.

وی گفت: در حالی که این استان در سال 89 قهرمان لیگ ورزش سه گانه ایران شد، به جای چهارمحال و بختیاری استانهای دیگری که در این رشته جایگاهی ندارند به تورنمت های خارجی اعزام شدند.

وی بیان داشت: حضور سرپرست امور دبیری فدراسیون سه گانه باعث عدم رشد کمی و کیفی این رشته در استان چهار محال و بختیاری و برخی استانهای دیگر شده است.

اعزام مربیان بدون کارت به اردوهای خارجی

عضو مستعفی کمیته فنی فدراسیون سه گانه تاکید کرد: در حالی که برخی از مربیان این رشته مانند " مسلم هاشم زاده " در دوره مربیگری خارج از کشور حضور داشته و موفق به اخذ گواهینامه مربیگری شده اما با اعلام نفوذ، مربیان بدون کارت به اردوهای خارجی اعزام شده اند.

وی بیان داشت: افراد شاغل فعلی فدراسیون به جای دنبال کردن منافع خود به دنبال صدورکارتهای مربیگری و داوری که دو سال از زمان صدور آنها می گذرد باشند و کمیته های سوری فدراسیون را فعال نمایند و به جای سنگ اندازی در راه استانهای صاحب نام به فکر رفع مشکلات آنان باشند.

وی از وزارت ورزش و جوانان خواست از نفوذ برخی از افراد غیر متخصص در فدراسیون سه گانه جلوگیری شود چرا که استانهای مستعد در این باره ضربه می خوردند.

فاضلیان با اعلام اینکه حضور افراد بی اطلاع و غیر فنی در سمتهای کلیدی از جمله دبیری فدراسیون باعث کاهش روند رو به رشد این رشته شده است از وزارت محترم ورزش و جوانان خواست در انتخابات جاری فدراسیون تاکید بر استفاده از افراد مجرب ، فنی و مطلع به جای استفاده از بازنشستگان غیر فنی و بی اطلاع از این رشته المپیکی ، در دستور کار قرار گیرد.

فاضلیان افزود: هیئت سه گانه چهارمحال و بختیاری جزو هیئتهای قهرمان پرور در این رشته است که در سالهای گذشته قهرمانی لیگ برتر کشور، قهرمانی نوجوانان کشور ، کسب عنوان سومی المپیاد ورزش ایرانیان و پرورش ملی پوشانی همچون احسان امینیان و محمد مهدی رحمتی که جزء برترینهای این رشته در سطح کشور هستند را در کارنامه خود ثبت کرده است.

