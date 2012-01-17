"از ماه تا خورشید" به مدارس ملارد می آید/ حضور 11 هزار دانش آموز ملاردی در مسابقات قرآن

علی فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه های اجرایی در ایام دهه فجر سال جاری اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر ستاد استقبال از این ایام در آموزش و پرورش شهرستان ملارد تشکیل شد.

وی افزود: این ستاد در قالب کمیته های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور دانش آموزان و مربیان سعی در ایجاد فضای مناسب با این ایام را در مدارس شهرستان دارد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه ستاد دهه فجر با توجه به تقویم کاری هر روز به تدوین و اجرای برنامه های ویژه فرهنگی متناسب با آن روز می پردازد.

حضور 11 هزار دانش آموز ملاردی در مسابقات قرآن

فدایی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی در این ایام اعلام کرد: در این زمینه مسابقات قرآن در راستای اجرای طرح مطلوب حافظان قرآن که از سوی وزیر آموزش و پرورش بیان شد، با ثبت نام حدود 11 هزار دانش آموز در این شهرستان اجرا می شود.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات اذان و نهج البلاغه، تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و اعزام دانش آموزان به مرقد مطهر امام(ره)، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات نقاشی و روزنامه دیواری برتر از دیگر برنامه های اجرایی در این ایام است.

گلباران مزار شهدا در ایام دهه فجر از سوی دانش آموزان

رئیس آموزش و پرورش شهرستان ملارد یادآور شد: گلباران مزار شهدای شهرستان، برگزاری نمایشگاه های مختلف از دستاوردهای دانش آموزان و پیش بینی برنامه های ویژه راهپیمایی روز 22 بهمن از جمله همخوانی سرود مقدس جمهوری اسلامی با حضور پر شور دانش آموزان از دیگر برنامه های اجرایی در این ایام است.

وی یادآور شد: برگزاری مسابقات ورزشی در بخش همکاران و دانش آموزان همچنین آذین بندی و شاداب سازی مدارس از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

فدایی همچنین از برگزاری دومین جشنواره شعر فجر در این شهرستان خبر داد و گفت: دومین جشنواره شعر فجر با موضوع انقلاب اسلامی، ولایت، بیداری اسلامی و دفاع مقدس با همکاری شهرداری ملارد، امور فرهنگی گلزار شهدای شهرستان، فرهنگسرای بعثت صفادشت و آموزش و پرورش ملارد برگزار می شود که به طور قطع دانش آموزان در این جشنواره حضوری فعال خواهند داشت.