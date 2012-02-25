کارگاه آموزشی عرفان های نوظهور در شهمیرزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاد حوزه و دانشگاه های قم و تهران ظهر شنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با فرق ضاله و عرفان های نوظهور در شهمیرزاد گفت: هر جامعه ای که خرافات در آنجا زیاد شود افراد رو به فرقه گرایی و مذهب ستیزی می آورند.

علیرضا روزبهانی تصریح کرد: فرقه چیزی غیر از دین و مذهب بوده و نمایانگر یک جامعه غیر پویا و مرده است.

روزبهانی اظهار داشت: در این جامعه افراد نمی دانند به کجا می روند و هر چه رهبران آنها تصمیم بگیرند و تشخیص دهند بقیه هم می پذیرند.

استاد حوزه و دانشگاه قم افزود: بهائیت در اعتقادات ظاهرشان معتقد به خدا هستند و در باطن خدا را قبول ندارند، بهشت و جهنم را خیالات تصور می کنند و می گویند این فرضیاتی بیش نیست و وجود این دو جایگاه را درست ندانسته و آن را رد می کنند.

وی در پاسخ یکی از شرکت کنندگان در خصوص ارتباط ما بهائیت گفت: بهائی کافر است و از نظر شرعی و فقهی ارتباط با بهائی و معامله کردن با او حرام است.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان اظهار داشت: علمای حوزه های علمیه شیعه و دانشگاه الازهر و مفتیان بلاد اسلامی جدا بودن این فرقه از امت اسلامی را اعلام داشتند و آنان را مخالفان ضروریات اسلام معرفی کردند.