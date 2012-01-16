دوره آموزشی ارزیابی مقاومت بتن در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور عصر دوشنبه در آئین آغاز به کار این دوره آموزشی، افزود: در این دوره پرسنل فنی شهرداریهای استان با آخرین تکنولوژی طرح و اختلاط بتن و راهکارهای افزایش ارتقاء کیفیت آن آشنا می شوند.
وی بیان کرد: ارتقاء سطح علمی کارشناسان، افزایش سطح کیفیت پروژههای عمرانی، آشنایی با ضوابط و بخشنامهها و تجهیزات آزمایشگاهی بتن از اهداف برگزاری این دوره است.
امیدی پور اظهار داشت: دستاوردهای مورد انتظار در این دوره کاهش هزینهها همانند حذف هزینه مقاوم سازی، کاهش زمان اجرای پروژهها، بهره وری حداکثری از مصالح، جلوگیری از خسارتهای ناشی از تخریب، ترمیم و دوباره کاری است.
وی تاکید کرد: دفتر فنی تلاش میکند تا با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی و عوامل مربوطه نسبت به برگزاری دورههای علمی و آموزشی مفید و کاربردی به ویژه برای شهرداریهای استان اقدام نماید.
امیدی پور یادآور شد: این دوره اولین دوره آموزشی برگزار شده توسط کمیته آموزش شورای فنی استان است.
