  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۲

امیدی پور خبر داد:

دوره آموزشی ارزیابی مقاومت بتن در یاسوج آغاز شد

دوره آموزشی ارزیابی مقاومت بتن در یاسوج آغاز شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دوره آموزشی ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن ویژه معاونین و کارشناسان فنی شهرداری‌ها در یاسوج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی ‌پور عصر دوشنبه در آئین آغاز به کار این دوره آموزشی، افزود: در این دوره پرسنل فنی شهرداری‌های استان با آخرین تکنولوژی طرح و اختلاط بتن و راهکارهای افزایش ارتقاء کیفیت آن آشنا می ‌شوند.

وی بیان کرد: ارتقاء سطح علمی کارشناسان، افزایش سطح کیفیت پروژه‌های عمرانی، آشنایی با ضوابط و بخشنامه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی بتن از اهداف برگزاری این دوره است.

امیدی ‌پور اظهار داشت: دستاوردهای مورد انتظار در این دوره کاهش هزینه‌ها همانند حذف هزینه مقاوم سازی، کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، بهره ‌وری حداکثری از مصالح، جلوگیری از خسارت‌های ناشی از تخریب، ترمیم و دوباره کاری است.

وی تاکید کرد: دفتر فنی تلاش می‌کند تا با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی و عوامل مربوطه نسبت به برگزاری دوره‌های علمی و آموزشی مفید و کاربردی به ویژه برای شهرداریهای استان اقدام نماید.

امیدی پور یادآور شد: این دوره اولین دوره آموزشی برگزار شده توسط کمیته آموزش شورای فنی استان است.

کد مطلب 1511062

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها