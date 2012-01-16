به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا، سرمربی تیم شهرداری تبریز پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل پرسپولیس در نشست خبری اظهار داشت: در این بازی دو نیمه متفاوت داشتیم. نیمه اول را بسیار خوب شروع کردیم و سوای گل‌های زده موقعیت‌های متعددی به وجود آمد که متاسفانه به گل تبدیل نشد.

وی افزود: از طرفی آسیب دیدگی جعفر بذری که با تیم هماهنگ بود موجب شد در اجرای تاکتیک‌های خود دچار مشکل شویم. همه این عوامل سبب شد تا در نیمه اول یک گل اتفاقی دریافت کنیم.

سرمربی تیم شهرداری تبریز در خصوص عملکرد تیمش در نیمه دوم این بازی گفت: در نیمه دوم تیم پرسپولیس بسیار خوب کار کرد و تعویض‌هایی که دنیزلی انجام داد موجب شد بچه‌های ما احساسی عمل کنند و خود به خود در لاک دفاعی فرود بروند.

وی اضافه کرد: البته ما هم در دقایق پایانی بازی صاحب چندین موقعیت گلزنی شدیم که متاسفانه هیچکدام از این موقعیت‌ها به گل تبدیل نشد و این موضوع به دلیل آن است که روی بازیکنان تیم ما فشار زیادی است، ضمن اینکه کار بدنسازی آنچنانی هم روی آنها انجام نشده و طبیعی است که دچار افت شوند.

وی در عین حال تصریح کرد: اما با این وجود خوشحالم که بازیکنان تیم به خود آمدند و توانستند بازی را به دست بگیرند، به طوری که بعد از 25 دقیقه اول نیمه دوم چندین موقعیت گلزنی پیدا کردیم که اگر از آنها استفاده می‌کردیم، می‌توانستیم با اختلاف دو، سه گل پرسپولیس را شکست دهیم.

مدیرروستا افزود: من به نوبه خود از این نتیجه زیاد راضی نیستم چون سه امتیاز این بازی را که در نیمه اول بدست آوردیم به راحتی از دست دادیم.

سرمربی تیم شهرداری تبریز با بیان اینکه در این بازی اصلا بازیکنان تیمم استرس نداشتند، گفت: من از ابتدا در تیم شهرداری تبریز سعی کردم که در کنار کار فنی روی روحیه بچه‌ها هم کار کنم به طوری که بازیکنان به اعتماد نفس بالایی رسیدند و همه اینها ناشی از تمرینات خوب تیم ماست.

وی در ادامه با بیان اینکه خود بازیکنان باید انگیزه‌شان بالا باشد، گفت: اگر احساس کنم انگیزه بازیکنی اشباع شده است حتما بازیکن دیگری را جایگزین آن بازیکن خواهم کرد اما خوشبختانه در مجموع 24 تا 25 بازیکنی که داریم هیچکدام این طور نیستند.

مدیرروستا در خصوص حضور "میلوراد یانوش" در ترکیب تیمش افزود: این بازیکن دارای شرایط فیزیکی خوبی است، ضمن اینکه هم در هوا هم در زمین و هم در ضربات ایستگاهی خوب عمل می‌کند. او اگر به جمع تیم شهرداری اضافه شود حتما به ما کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه سوای از نتیجه عملکرد بازیکنانم در مقابل تیم پرسپولیس خوب بود، گفت: ما در دفاع و حمله منسجم عمل می‌کنیم که باید این تاکتیک تقویت شود.

سرمربی تیم شهرداری تبریز در ادامه در خصوص تعویض سوم این تیم گفت: من در محاسبه دقایق اشتباه کرده و فکر کردم که سه دقیقه به پایان بازی مانده است. احساسم این بود که در دقایق پایانی بهنام بیرانوند می‌تواند بر دروازه حریف فشار آورده و تیم را صاحب موقعیت گلزنی کند.

وی همچنین در خصوص عملکرد میرزاپور نیز گفت: فکر می‌کنم میرزاپور روز به روز عملکردش بهتر می شود، البته در گل اول که بحثی نداریم چون وقتی توپی بلوکه می‌شود تخمین زدن محل فرود توپ دشوار می‌شود.

این مربی در خصوص مقصر گشودن شدن دروازه تیم شهرداری برای دومین بار گفت: ما هیچ وقت بدنبال مقصر نمی‌گردیم، ضمن اینکه هر وقت گلی را بزنیم همه تیم آن گل را زده‌اند و هر وقتی که هم گلی را بخوریم یعنی همه تیم آن گل را خورده‌اند. البته باید اشکالات فردی را برطرف کنیم.

مدیرروستا در عین حال گفت: میرزاپور در خروج از دروازه برای گرفتن کرنر بیش از اندازه بیرون آمد و اگر او این کار را نمی‌کرد امکان گل خوردن ما صفر بود. ولی مطمئن باشید اگر روزی میرزاپور عملکردش ضعیف شود مسعود همامی جایش را خواهد گرفت.

سرمربی تیم شهرداری تبریز افزود: میرزاپور به دلیل عمل جراحی که کرده در ضربات پا یک مقداری مشکل دارد و به خاطر همین برخی از توپ‌ها را بچه‌های دیگر می‌زدند.

وی در خصوص عملکرد نبی الله باقری‌ها نیز گفت: باقری‌ها بازیکن خوبی است اما یکی از خصلت‌های من این است که اگر بازیکنی سه کارته باشد و عملکرد جایگزنش خوب باشد آن بازیکن را از ترکیب خارج نمی‌کنم. باقری‌ها نیز به همین خاطر از ترکیب تیم خارج شد.

مدیرروستا در خصوص عملکرد زینال‌زاده نیز گفت: زینال‌زاده در تمرینات بسیار ضعیف عمل کرده است و البته این موضوع را هم به خود او نیز گفته‌ام. شاید در بازی بعدی در ترکیب قرار بگیرد و شاید هم در ترکیب قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه "فکر می‌کنم باید بیشتر تمرکزمان را بر برد خانگی بگذاریم"، در خصوص دیدار با تراکتورسازی گفت: تیم تراکتورسازی تبریز هم به لحاظ فنی و تاکتیکی هم به لحاظ داشتن بازیکنان خوب در رده اول قرار دارد و ما سعی می‌کنیم در مقابل این تیم بازی خوبی از خود به نمایش بگذاریم.

مدیرروستا در خاتمه خاطرنشان کرد: اگر شما نگویید ترسیده‌ام فکر می کنم بازی خوبی با تیم تراکتورسازی تبریز انجام دهیم.