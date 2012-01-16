نهادهای دولتی در احیای امر به معروف پیشگام شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقری عصر دوشنبه در نشست کمیته فرهنگی صیانت از حقوق شهروندی و اخلاقی فریدونکنار افزود: تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص معرفی انحرافات و معضلات اجتماعی به خانواده ها، از مهمترین عوامل در مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن است.

وی ادامه داد: امروز هدف دشمن انحراف نسل جوان ما بوده و در این راه با بهره گیری از ابزارهای مختلف و تمامی توان خود وارد عرصه شده است.

باقری، از راههای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن را برگزاری گفتمان دینی عنوان و تاکید کرد: گنجینه‌های معنوی اسلام باید به زبان ساده و قابل فهم به همه اقشار مختلف جامعه عرضه شود.

وی تصریح کرد: هجمه فرهنگی دشمن نباید تنها در مرحله مقابله باقی بماند بلکه تهدید پیش ‌رو را باید با انتقال مفاهیم منطقی و ارزشی اسلام به فرصت تبدیل کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر و فریدونکنار، با توجه به موضوع حقوق عمومی و امنیت اخلاقی افزود: معضلات مهم اجتماعی، از قبیل بحران هویت ملی، پدیده بد حجابی، اعتیاد و طلاق، بیکاری، افزایش پسران و دختران مجرد از مهمترین معضلات جامعه محسوب می شوند.