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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

باقری خواستار شد:

نهادهای دولتی در احیای امر به معروف پیشگام شوند

نهادهای دولتی در احیای امر به معروف پیشگام شوند

فریدونکنار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر و فریدونکنار گفت: نهادهای دولتی در احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پیشگام شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقری عصر دوشنبه در نشست کمیته فرهنگی صیانت از حقوق شهروندی و اخلاقی فریدونکنار افزود: تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص معرفی انحرافات و معضلات اجتماعی به خانواده ها، از مهمترین عوامل در مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن است.

وی ادامه داد: امروز هدف دشمن انحراف نسل جوان ما بوده و در این راه با بهره گیری از ابزارهای مختلف و تمامی توان خود  وارد عرصه شده است.

باقری، از راههای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن را برگزاری گفتمان دینی عنوان و تاکید کرد: گنجینه‌های معنوی اسلام باید به زبان ساده و قابل فهم به همه اقشار مختلف جامعه عرضه شود.
 
وی تصریح کرد: هجمه فرهنگی دشمن نباید تنها در مرحله مقابله باقی بماند بلکه تهدید پیش ‌رو را باید با انتقال مفاهیم منطقی و ارزشی اسلام به فرصت تبدیل کرد.
 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر و فریدونکنار، با توجه به موضوع حقوق عمومی و امنیت اخلاقی افزود: معضلات مهم اجتماعی، از قبیل بحران هویت ملی، پدیده بد حجابی، اعتیاد و طلاق، بیکاری، افزایش پسران و دختران مجرد از مهمترین معضلات جامعه محسوب می شوند.
کد مطلب 1511068

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