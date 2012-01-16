آغاز ثبت نام در مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صابری با اعلام این خبر گفت: ثبت نام این دوره ها تا بیست و هفتم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.



وی امور فرهنگی، فیلم سازی، نقاشی متحرک، خبرنگاری و نقاشی ایرانی را از جمله رشته های ارائه شده برای مقطع کاردانی ذکر کرد و افزود: مدیریت امور فرهنگی نیز تنها رشته ای است که در مقطع کارشناسی ارائه می شود.



مدیر امور آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر قم یادآور شد: متقاضیان برای آگاهی از چگونگی شرایط ثبت نام می توانند به پایگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و پایگاه این مرکز به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه کنند.



صابری ادامه داد: امکان ثبت نام برای متقاضیان از طریق مراجعه به دفاتر پستی یا خرید اینترنتی امکان پذیر است.



یادآور می شود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 7708080 - 0251 امور دانشجویی مرکز تماس بگیرند.

