11 واحد صنعتی استان قزوین آلاینده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا فرهادی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: حدود 20 تا 30 درصد آلاینده های کشور و نیز استان ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی است، 60 تا 70 درصد مربوط به خودروها و 10 درصد ناشی از منابع گرمایش و سرمایش خانگی است.

چهار درصد آلاینده های کشور صنعتی است

این مسئول یادآورشد: در سطح کشور 85 هزار واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که چهار درصد آنها آلاینده هستند اما علیرغم صنعتی بودن استان قزوین و فعالیت بیش از سه هزار و 400 واحد تنها چهار در هزارواحدهای استان آلایندگی دارند.

فرهادی بیان کرد: در استان قزوین تنها 11 واحد صنعتی آلاینده شناسایی شده که با تذکر و اخطار کتبی و پیگیری تاکنون شش واحد برای رفع آلایندگی اقدام کرده اند.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: در سال 87 تعداد واحدهای آلاینده استان 53 واحد، در سال 88 تعداد آلاینده ها 20 واحد و در سال گذشته این تعداد به 11 واحد رسیده است.

وی گفت: در هر سال باید 20 درصد آلایندگی واحدهای صنعتی کاهش یابد که در 10 ماهه امسال شش واحد توانستند با کاهش آلایندگی واحد خود به مرز استاندارد برسند.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: امسال یک هزار و 198 واحد صنعتی و معدنی مورد پایش بازرسان محیط زیست قرار گرفت و آلایندگی آنها کنترل شد.

وی گفت: 268 مورد بازدید از فاضلاب های صنعتی، یک هزار و 176 مورد پارامتر سنجی، 112 مورد پایش از دودکش خودروها از دیگر کارهای انجام شده در سال جاری است.

فرهادی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ضمن موافقت با فعالیت 279 واحد صنعتی و تولیدی با استقرار 23 واحد مخالفت شد و در حال حاضر 68 پرونده در دست بررسی است.

ایجاد فضای سبز راهکار موثر کاهش آلودگی هوا

این مسئول یادآورشد: یکی از عوامل موثر در جلوگیری و کاهش آلودگی هوا ایجاد فضای سبز در شهرها و نیز نواحی صنعتی است که خوشبختانه توجه به این عامل در شهر صنعتی البرز از وضعیت مناسبی برخوردار است.

فرهادی بیان کرد: سرانه فضای سبز در جهان 30 متر و در ایران 20 مترمربع است که در حال حاضر سرانه فضای سبز در استان قزوین 14 متر است که اجرای طرح توسعه در بوستان باراجین و سایر مناطق صنعتی و شهری این میزان به 25 متر خواهد رسید.

وی گفت: هر هکتار فضای سبز قادر است با تولید 2.5 تن اکسیژن در تلطیف فضا بسیار موثر باشد و ضمن جذب گاز CO2 در هر هکتار 100 تن غبار را نیز به خود جذب کند.



استان قزوین آلوده نیست



این مسئول اضافه کرد: در طول سه سال گذشته استان قزوین 150 روز در وضعیت ناسالم قرار داشت که در شش ماهه امسال این میزان فقط 10 روز بود که روزهای آلوده نیز بر اثر هجوم جبهه گردوغبار از کشورهای همسایه و حوادث طبیعی بود.

تمامی بیمارستانهای استان به دستگاه زباله سوز مجهز شدند

فرهادی با اشاره به اهمیت دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی و عفونی یادآورشد: از 14 بیمارستان فعال استان تنها بیمارستان رازی دستگاه زباله سوز نداشت که این مشکل نیز برطرف شده و در حال حاضر تمامی بیمارستانها به دستگاه اتوکلاو تجهیز شده اند.

وی افزود: 125 واحد درمانگاهی، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه بازرسی شده اند و پیگیری برای دفع بهداشتی زباله های عفونی این مراکز در دستور کار محیط زیست و این واحدها قرار گرفته است.

فرهادی بیان کرد: در زمینه دفع پسماندها در استان هیچ مشکلی نداریم و با آماربرداری از 120 واحد صنعتی برای تملک زمین و ساماندهی پسماندهای ویژه در خرمدشت اقدام لازم برای رفع آلودگی انجام شده است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: مرکز جدید زباله های شهری در محمد آباد خره با هشت میلیارد تومان اعتبار توسط شهرداری احداث شده که کار بی نظیری در دفت بهداشتی زباله در کشور تلقی می شود و با انتقال زباله ها از منطقه صنعتی لیا به محل جدید لندفیل نسبت به کاهش آلاینده های این منطقه اقدامی اساسی صورت گرفته است.

وی گفت: در زمینه دفع زباله های عادی در استان با ساماندهی اصولی انجام شده هیچ مشکلی وجود ندارد و در این زمینه به عنوان استان برتر در کشور معرفی شده ایم.

این مسئول در خصوص اولویتهای سال آینده محیط زیست استان هم گفت: طرح جامع پسماند کشور تدوین و ابلاغ شده که قرار است در برنامه پنج ساله از 90 تا 94 موضوع پسماند استانهای کشور در بخشهای عادی، کشاورزی، صنعتی، لجن های اسیدی، روغن های آسکارل با استفاده از اعتبارات استانی دستگاهها به طور کامل اجرایی و حل شود.

وی تجهیز صنایع استان به سیستم پایش لحظه ای، کنترل صنعت آزبست، کنترل جایگاههای سوخت را از دیگر برنامه های سال آینده محیط زیست استان قزوین اعلام کرد.