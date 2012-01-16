منشور اخلاق حرفه ای در دانشگاه مازندران تدوین می شود

علیاکبر ایزدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسالت دانشگاه ارتقای فرهنگ عمومی، اخلاق و زیرساختهای آن است.
وی افزود: بر این اساس دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه منتخب استانی مصمم است به رسالت خود در جهت ترویج اخلاق حرفهای در همه مشاغل و سازمانها بویژه سازمانهای آموزشی و فرهنگی در سطح استانی و حتی ملی عمل کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه دانشگاهها باید در تولید علم اخلاق حرفهای پاسخگوی نیازهای پژوهشی باشند، ادامه داد: ترویج اخلاق، الگوی سازمانی اخلاقی در کشور از وظایف دانشگاه بوده و بر همین اساس دانشگاه مازندران تلاش دارد اخلاق سازمانی خود را ارتقا دهد.
وی گفت: تدوین منشور چند وجهی اخلاق دانشگاه شامل مسئولیتهای اخلاقی دانشگاه در قبال دانشجو، استاد، کارمند، تدوین عهد نامههای اخلاق دانشجویان، اساتید و کارکنان، اجرای کارگاههای آموزشی مشاورهای اخلاق حرفهای برای دانشگاه مازندران و سایر دانشگاههای استان، سنجش وضعیت موجود اخلاقی در دانشگاه با هدف آسیب شناسی، پیشگیری و درمان، تربیت مربی اخلاق حرفهای برای ترویج اخلاق در سازمانهای آموزشی و فرهنگی است.
ایزدی فرد افزود: این منشور پس از برگزاری برنامهها و کارگاههای آموزشی، اخلاق حرفهای در دانشگاهها تدوین خواهد شد.
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