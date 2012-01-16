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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

برای تحقق رضایت مردم/

ایجاد وحدت رویه بین روابط عمومی ها ضروری است

ایجاد وحدت رویه بین روابط عمومی ها ضروری است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرج گفت: ایجاد وحدت رویه در میان روابط عمومیها برای تحقق رضایتمندی مردم و جلب مشارکت آنها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی قنبرهراتی با بیان مطلب فوق گفت: روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی و افزایش میزان رضایتمندی در میان مردم دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه اهداف نهایی هر سازمان و موسسه ای به میزان رضایتمندی مردم و مشارکت آنان در پیشبرد آن اهداف بستگی دارد بنابراین باید تلاش شود تا با اطلاع رسانی مناسب و انعکاس دقیق و واقعی فعالیت ها به آگاهی مردم برسد.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق این مهم باید وحدت رویه در میان روابط عمومی های دستگاه های مختلف به وجود آید، تصریح کرد: شورای هماهنگی روابط عمومی ها پایگاه بسیار مهمی است که می تواند در راستای تحقق این مهم نقش بسیار موثری ایفا کند.

وی گفت: اگر هر سازمان و نهادی را به مثابه پیکر یک انسان در نظر بگیریم که به عنوان مرکز فرماندهی ایفای نقش کند، جایگاه روابط عمومی به عنوان چشم، گوش و زبان گویای آن نهاد مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارد.

 رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج گفت: نقش مشاوره ای مدیران روابط عمومی به مدیریت سیستم، اخلاق مداری و دوازه بانی خبر از جمله ویژگی های مهم روابط عمومی ها است که می تواند در راستای تامین اهداف و منافع متقابل میان مردم و سازمان های مختلف نقشی حساس و کلیدی ایفا کند.

کد مطلب 1511093

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