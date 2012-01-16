اجرای طرح شبکه تبلیغ در مدارس راهنمایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده مازندران از اجرای طرح شبکه تبلیغ در مدارس مقطع راهنمایی استان خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح، 99 روحانی و مبلغ به مدارس سراسر استان اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه 102 هزار دانش آموز در مقطع تحصیلی راهنمایی استان مشغول تحصیل هستند، افزود: آشنایی عمیق و بیشتر جوانان با فرهنگ اصیل اسلامی، تقویت اعتقادات مذهبی و پاسخگویی به شبهات دینی جوانان در کنار فعالیتهای پرورشی مدارس از جمله مهمترین اهداف این طرح است.

ابراهیمی عنوان کرد: اجرای این طرح از اثربخشی مطلوب و بالایی در مقابله با آسیبهای اجتماعی و هجمه های فرهنگی دشمنان برخوردار است.

وی، بر لزوم احیای مکتب خانه های قرآنی استان تاکید کرد و افزود: برای تحقق این مهم، طرحی تهیه و تدوین شده که به مرور عملیاتی می شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در خصوص چگونگی احیای مکتب خانه های قرآنی می بایست چارچوب نظری و مفهومی کار تعیین شود، از اجرای این طرح به صورت پایلوت در سه شهر فریدونکنار، آمل و تنکابن با محوریت فرمانداریها و شورای قرآن شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه هدف از احیای مکتب خانه های قرآنی، بسیج آحاد جامعه در جهت شناخت معارف قرآنی است، یادآورشد: آموزش قرآن کریم می بایست فارغ از نگاه فصلی در تمام طول سال به صورت مستمر و با برنامه ریزی ملحوظ نظر قرار گیرد.

ابراهیمی، خواستار آسیب شناسی دقیق طرحهای فرهنگی اجرا شده در استان شد و تصریح کرد: باید با برون سپاری برخی وظایف، اعمال حمایتهای معنوی از اهالی فرهنگ و هنر و برنامه ریزی مناسب مخاطبان برنامه های فرهنگی را جذب کنیم.