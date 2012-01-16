بنیه علمی و آموزشی روابط عمومیهای مازندران تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی عصر دوشنبه جلسه شورای روابط عمومی استان در فرمانداری جویبار با اشاره به برنامه های این شورا در جهت تقویت بنیه علمی و آموزشی روابط عمومی در استان افزود: کمیته های آموزش و پژوهش شورای روابط عمومی با همکاری سایر کمیته ها مسئولیت اجرای این سیاست را عهده دار هستند.

وی بیان داشت: با توجه به موقعیت استان مازندران و گردشگر پذیر بودن این استان یکی از موضوعاتی که در جلسه شورای روابط عمومی عنوان شد برگزاری دوره آموزش تشریفات دیپلماتیک برای روابط عمومیها بود.

رستم علی ادامه داد: مقرر شد با مسئولیت کمیته آموزش شورای روابط عمومی، یک دوره آموزش خبرنویسی برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی های مازندران برگزار شود.

وی با اشاره به هماهنگی و همکاری خوب کمیته آموزش شورای روابط عمومی با کمیته پژوهش، افزود: کمیته پژوهش موظف شد تا برای همایشها، دوره های آموزشی و مناسبت های مختلف، متناسب با موضوع، فراخوان مقاله کند.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران افزود: با در نظر گرفتن این رویکرد، مقرر شد تا فراخوان مقاله برای دوره آموزشی تشریفات دیپلماتیک و روز روابط عمومی توسط کمیته پژوهش انجام گیرد.

وی با اشاره به 27 اردیبهشت ماه مصادف با روز روابط عمومی و ارتباطات، تصریح کرد: شورای روابط عمومی استان در سالهای اخیر برنامه های متنوعی به مناسبت این روز برگزار کرد.

رستم علی افزود: برای سال آینده از هم اکنون شورای سیاستگذاری برگزاری روز روابط عمومی شکل گرفت که بزودی جلسات تخصصی آن برگزار خواهد شد.

دبیر شورای روابط عمومی استان مازندران با اشاره به در پیش بودن دهه مبارک فجر، گفت: به منظور جمع بندی برنامه های دستگاههای اجرایی در این ایام، نشست مجمع عمومی روابط عمومیهای استان با حضور مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی، فرمانداریها ، شهرداریها، دانشگاهها و بانکهای استان در استانداری برگزار خواهد شد.

امید نیک نژاد، فرماندار جویبار، تزریق روحیه امید و نشاط به جامعه را یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی دانست و گفت: روابط عمومی باید با انعکاس صحیح و به موقع فعالیتهای دولت و خدمات نظام، خودباوری و امید به آینده را در جامعه ایجاد کنند.

وی افزود: روابط عمومی یک پست سازمانی نیست بلکه یک هنر است و باید به افراد هنرمند سپرده شود.

نیک نژاد تصریح کرد: برای ارتقای سازمان و آگاهی مردم از سطح فعالیتهای آن سازمان می بایست فردی متخصص، آگاه و توانمند در برقراری ارتباط با مردم در جایگاه روابط عمومی قرار گیرد.