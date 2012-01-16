33 کشته و زخمی در مناطق مختلف/ 38 تروریست دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق اعلام کردند: بر اثر انفجار بمب در جنوب تکریت یک سرباز عراقی زخمی شد.

از سوی دیگر "قصی السهیل" معاون اول رئیس پارلمان عراق گفت : انفجارهای متعدد در مناطق مختلف با هدف ایجاد بی ثباتی در عراق است که ضرورت بازنگری در طرحهای امنیتی را دو چندان کرده است.

وی افزود: گروههای مسلح به دنبال ایجاد فتنه میان مردم عراق هستند و نیروهای امنیتی باید فرصت هر عکس العملی را از آنها بگیرند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار انتحاری در ناحیه "برطله" در شرق موصل پنج نفر کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند.



از سوی دیگر "محمد فتحی حنتوش" سخنگوی استاندار الانبار با اشاره به انفجارهای دیروز در این استان گفت : نیروهای امنیتی به سرنخهای مهمی دست یافته اند که امید می رود به زودی عاملان انفجارها دستگیر شوند.

"عبدالامیر الزیدی" از فرماندهان عملیات دیالی اظهار داشت : نیروهای امنیتی طی چهار ماه گذشته توانسته اند ضربات محکمی را به گروههای تروریستی وارد و چهل نفر از تروریستها را دستگیر کنند.

از سوی دیگر "سوزان السعد" نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: مشکلات میان گروههای سیاسی نباید به حوزه امنیتی وارد و تدابیر پیشگیرانه جدی باید برای مشکلات امنیتی اتخاذ شود.

وی بیان کرد: برخی ها از کسانی که خیر عراق را نمی خواهند در بدنه نیروهای امنیتی عراق نفوذ کرده اند و قصد دارند کشور را به عقب ببرند.

وی تصریح کرد: عملیاتهای تروریستی اخیر با هدف ناتوان نشان دادن عراق پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی رخ داد و طرفهای خارجی در آن دست دارند.

"فاضل رداد" رئیس پلیس بابل هم گفت : انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه "نادر" در مرکز حله سه کشته و پانزده نفر دیگر زخمی شدند.

منابع وابسته به پلیس در استان صلاح الدین عراق اعلام کردند: نیروهای امنیتی 12 نفر را به اتهام دست داشتن در حوادث تروریستی در این استان دستگیر کرده اند.

منابع نظامی در استان کرکوک از بازداشت 14 نفر از اعضای القاعده و کشف مقادیر زیادی مواد منفجره از آنها خبر دادند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان دیالی نیز از بازداشت 12 نفر از مظنونان به دست داشتن در حملات تروریستی در مناطق مختلف این استان خبر دادند.

"باسم الطایی" فرمانده عملیات استان نینوی گفت : نیروهای امنیتی عملیات نینوی، گروههای ویژه کشف مواد منفجره و سگهای پلیس یک انبار بزرگ سلاح و مواد منفجره در مناطق مسکونی در شرق موصل کشف کرده اند.

وی افزود: همکاری مردمی با دستگاههای اطلاعاتی عامل مهمی در کشف این انبار بوده است و ادامه همکاری مردمی نقش مهمی در کشف جنایات دارد.

از سوی دیگر "قاسم عطا" فرمانده عملیات بغداد گفت : مراسم میلیونی تنها در برخی کشورها ممکن است برگزار شود و عملکرد نیروهای امنیتی عراق قابل تحسین است، زیرا حتی کشورهایی که ثبات بالایی دارند نمی تواند امنیت این تعداد شرکت کننده در مراسم را تامین کنند.

وی گفت : هنوز مشکلات اطلاعاتی داریم و به حد دلخواه نرسیده ایم و حل این مشکل به وضع قوانین ویژه ای از سوی پارلمان عراق نیاز دارد.