فیلمهای جشنواره فجر در قزوین اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شفیعی ها عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: به منظور پاسخگویی به نیاز هنرمندان و علاقمندان به فیلمهای راه یافته به جشنواره فیلم فجر با رایزنی و هماهنگی انجام شده امسال برای اولین بار همزمان با تهران، اکران برخی از فیلمهای این جشنواره بین المللی در استان نیز آغاز می شود.

وی افزود: با امضاء تفاهم نامه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شده است تا بسته ای از فیلم های جشنواره فجر با یک هفته تاخیر در سینما مهتاب قزوین اکران شود.

این مسئول یادآورشد: فیلمهای جشنواره فجر از 21 تا 28 بهمن ماه در قالب بسته ای هفت تایی از فیلمهایی که وارد عرصه رقابت بین المللی شده اند هر فیلم در سه سئانس به نمایش درخواهد آمد که مجموعا 21 سئانس برای اکران پیش بینی شده است.

وی گفت: بلیت فیلمها به صورت بسته کامل و نیز موردی به فروش می رسد که امیدواریم زمینه جلب رضایت علاقمندان به هنر سینما در استان را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای امضاء این تفاهم نامه از محل اعتبارات فرهنگی استان تامین شده است.

شفیعی ها یادآورشد: در سالهای گذشته برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران موجب شده بود تا خیل علاقمندان استان قادر به حضور در تهران و تماشای فیلمهای مورد علاقه خود نشوند که این ضرورت مدتها بود در استان احساس می شد که با درخواست علاقمندان و پیگیری مستمر برای اولین بار اجرایی شد که امیدواریم در سالهای آینده نیز تداوم یابد.

