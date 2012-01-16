جلوگیری از عرضه کالاهای وارداتی فاقد بارکد رهگیری در گیلان

محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موضوع در مرحله نخست شامل چهار نوع کالا از قبیل انواع لوازم خانگی و صوتی و تصویری، موبایل و رایانه و ملحقات آن، تجهیزات پزشکی و نیز محصولات آرایشی و بهداشتی خواهد بود.

وی اظهارداشت: از ابتدای بهمن ماه امسال در صورتی که هر قلم از این چهار گروه کالا فاقد کد دو بعدی شبنم باشد، قاچاق در سطح عرضه محسوب و با آن برخورد می شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: این کد رهگیری دو بعدی به عنوان کد ماتریسی هفت هزار کاراکتر اطلاعات کالاها را ضبط و امکان کپی برداری از روی کالا وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 کارگزار بخش خصوصی در 31 استان کد دو بعدی شبنم را ارائه می دهند، افزود: تاکنون 70 شرکت تولیدی این کد دو بعدی را دریافت کرده و 16 میلیون و 600 هزار کد دو بعدی شبنم ( شبکه بازرسی و نظارت مردمی ) برای یک هزار و 200 نوع کالا صادر شده است.

فیض تصریح کرد: در این راستا آئین نامه الزام وارد کنندگان کالا به داشتن نمایندگی مجاز به تازگی با هدف حمایت از تولید داخلی و مصرف کنندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته و به صورت مفصل خدمات بیشتری را ارایه می دهند.

وی گفت: از زمان اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها از تمام انبارها و سردخانه ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار موجودی گرفته که این اقدام به دلیل مصوبه قانونی و برای حفظ تعادل انجام شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان افزود: در مرحله دوم طرح شبنم که بزودی اجرا می شود، گوشی تلفن همراه نخستین کالایست که ملزم به داشتن بار کد دو بعدی شبنم بوده که در این باره اطلاع رسانی لازم به اتحادیه ها و واحدهای صنفی مرتبط صورت گرفته است.

وی در ادامه از تمامی تجار، وارد کنندگان، شرکتها و واحد های صنفی مرتبط با گوشی تلفن همراه خواست از هرگونه خرید و فروش گوشی تلفن همراه وارداتی فاقد کد رهگیری بارکد دو بعدی شبنم خودداری کنند زیرا با افراد متخلف در این زمینه برابر قوانین و مقررات به ویژه ماده 62 قانون نظام صنفی برخورد قانونی خواهد شد.