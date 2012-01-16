77 هزار فرصت شغلی در مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران افزود: این تعداد شغل بیش از 75 درصد تعهدات مازندران در بخش ایجاد اشتغال را در سال جاری شامل می شود.

وی اظهار داشت: از مجموع اشتغال ایجاد شده، 48 هزار و97 شغل در بخش غیرمسکن و مابقی در بخش مسکن در سامانه رصد ثبت شده است.

طاهایی از مسئولان دستگاههای اجرایی و شهرداریهای استان خواست با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال جاری نسبت به ثبت اشتغال در سامانه رصد اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی بر لزوم استفاده از تمامی شرایط و امکانات برای اشتغالزایی مناسب در استان تاکید کرد و گفت: ایجاد اشتغال پایدار از جمله رویکردهای اصلی دولتمردان است.

طاهایی از شهرداریهای استان خواست تا نسبت به اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اقدام کنند.

وی از بانکهای عامل خواست تا برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و صندوق مهر امام رضا (ع)، با مسئولان دستگاههای اجرایی همکاری بیشتری داشته باشند.

استاندار مازندران با اشاره به سفر جمعی از مدیران استان به اقلیم کردستان عراق، گفت: تقاضا و ظرفیت بسیار مطلوبی برای سرمایه گذاری در آن منطقه از کشور عراق وجود دارد.

طاهایی ادامه داد: بسیاری از ظرفیتهای اقلیم کردستان عراق توسط سرمایه گذاران و دستگاههای اجرایی مازندران قابل اجراست که علاوه بر تولید ثروت، ایجاد اشتغال خواهد کرد.