به گزارش خبرنگار مهر، بلال پیرمحمد عصر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان با اشاره به عملکرد روابط عمومیهای ادارات اظهار داشت: این دوره به منظور ارتقا سطح کیفی عملکرد فعالان و مسئولان روابط عمومیها برگزار خواهد شد.

به گفته وی این دوره طی روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری با دعوت از اساتید مطرح روزنامه نگاری و روابط عمومی کشور در اردبیل برگزار می شود.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان این دوره را ادامه دوره های آموزش خبرنگاری مقدماتی و تکمیلی برای اصحاب رسانه دانست و افزود: در پی برگزاری موفق این دوره ها در خانه مطبوعات استان با مشارکت استانداری و ارشاد اسلامی استان، مشابه این دوره در پایه مقدماتی برای روابط عمومیهای ادارات نیز برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی مدیران روابط عمومی با فعالیتهای مطبوعاتی برشمرد و تصریح کرد: با توجه به سرفصلهای شرح وظایف روابط عمومیها تعامل با رسانه بخش مهمی از این وظایف است اما به دلیل عدم تخصص بسیاری از فعالان این حرفه در ادارات تعامل سازنده ای با رسانه ها ندارند.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در اردبیل

پیرمحمد همچنین با اشاره به نزدیکی ایام دهه فجر عنوان کرد: به منظور گرامیداشت این ایام نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی به مانند سالهای گذشته با مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی استان در اردبیل برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: در همین راستا و برای برگزاری کیفی و مطلوب برنامه های این دهه شورای هماهنگی روابط عمومیها با برگزاری جلساتی با روابط عمومیهای استان در نظر دارد ضمن تبیین رویکرد جدید با تمام قوا در برگزاری شکوهمند این نمایشگاه مشارکت داشته باشد.

در این جلسه مسئولان کمیته های هماهنگی، تبلیغات و اطلاع رسانی، آموزش، انتشارات و کمیته ارتباط با رسانه برنامه های پیشنهادی خود در خصوص گرامیداشت ایام دهه فجر را ارائه دادند.