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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

مطهری در پاسخ به مهر:

رد صلاحیتم نهایی شود باز هم در انتخابات شرکت می‌کنم

رد صلاحیتم نهایی شود باز هم در انتخابات شرکت می‌کنم

علی مطهری نماینده مردم تهران که از سوی هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شده است گفت: اعتراض خود را به هیئت نظارت تقدیم کرده‌ام اما در صورتی که از طرف شورای نگهبان هم رد صلاحیت شوم باز هم در انتخابات شرکت می‌کنم و رای خواهم داد.

به گزارش خبرنگار مهر علی مطهری عصر امروز در حاشیه اولین همایش جبهه مردم سالاری که در تهران برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر رد صلاحیت شوم با نظام قهر نمی کنم چرا که اعتقاد دارم بخشی از نظام اشتباه کرده این در حالی است که من کل نظام را دوست دارم بنابراین در انتخابات شرکت می کنم و رای هم می دهم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا کدهایی از تایید صلاحیت وی وجود دارد نیز گفت: اعتراض مکتوبم را روز پنجشنبه گذشته ارائه کردم اما هیچ خبری از نتیجه بررسی آن نداریم.

نماینده مردم تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در صورتی که در این مرحله از اعتراضش نتیجه ای نگرفت آیا از طریق شورای نگهبان پیگیری می کند نیز گفت: بله از طریق شورای نگهبان پیگیری می کنم اما اگر شورای نگهبان نیز رد صلاحیتم کند دیگر اقدامی نمی کنم.

مطهری در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگری که پرسید مگر راه پیگیری دیگری نیز می ماند گفت: بله، راه دیگر این است که موضوع را با رهبری در میان بگذارم و خدمت ایشان بروم اما خوب این کار را نمی کنم.

کد مطلب 1511118

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