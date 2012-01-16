قرآن کریم با خط فارسی کتابت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شفیعی ها عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: با توجه به نقش قزوین در حوزه هنر خوشنویسی در کنار برپایی دوسالانه خوشنویسی و با امضاء تفاهم نامه با مرکز ترویج فعالیتهای قرآنی کشور مقرر شده است تا جشنواره ملی خوشنویسی آیات قرآنی سال آینده در قزوین برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: با امضاء تفاهم نامه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جشنواره ملی خوشنویسی آیات قرآن آبان ماه سال آینده در قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: با برپایی این جشنواره بدنبال آن هستیم تا یک نمونه از طرح کتابت ملی را اجرایی کرده و تولید قرآن با خط ملی و فارسی را محقق کنیم.

شفیعی ها تصریح کرد: با کمک اساتید برجسته هنر خوشنویسی امیدواریم به نمونه مشخصی از خط قرآنی دست یابیم که متعلق به ایران باشد و ویژگی این جشنواره این است که فقط با موضوع قرآنی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: در خصوص جشنواره دوسالانه خوشنویسی استان که به دلیل شکل گیری شورای سیاست گذاری با تاخیر مواجه شد مقدمات کار فراهم شده تا سال آینده این رویداد هنری برپا شود.

شفیعی ها بیان کرد: در این دوره تنها آثاری که خوشنویسی است به بخش مسابقه راه خواهد یافت و خط ها بدون تذهیب و نقاشی و حاشیه در مسابقه شرکت داده می شود.

وی افزود: در حال فراخوان شرکت در مسابقه هستیم و علاقمندان تا 15 اسفند ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این مسئول بیان کرد: با راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی دوسالانه خوشنویسی در استان امیدواریم تا اردیبهشت ماه سال 91 دومین جشنواره دوسالانه خوشنویسی در قزوین برپا شود.





