به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نخست از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور روزهای پایانی هفته آینده برگزار می شود و طی آن تیم فوتبال امید صبای قم در دیداری خانگی به مصاف ابومسلم مشهد می‌رود.



امیدهای صبای قم با 10 امتیاز از 12 مسابقه دور رفت لیگ برتر امید را پشت سر گذاشتند تا تمام امیدهای خود را به هفت بازی خانگی که در دیدارهای دور برگشت لیگ میزبان رقبا خواهند بود، برای جدایی از انتهای جدول رده‌بندی جستجو کنند.



تمام دیدارهای هفته نخست از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور بعد از دو هفته استراحت از روز پنجشنبه ششم بهمن ماه جاری با انجام 6 مسابقه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود.



اما بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ آزادگان، در آغاز دور برگشت لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور در یکی از دیدارهای حساس تیم فوتبال امید صبای قم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم در مقابل تیم رده سیزدهم و انتهای جدول ابومسلم مشهد قرار می گیرد.

