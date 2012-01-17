خدمات فیزیوتراپی با 20 درصد تخفیف در روز 12 بهمن ارائه می شود

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: برگزاری هر چه باشکوه تر برنامههای دهه مبارک فجر انقلاب شکوهمند اسلامی با توجه به شرایط امروز کشور و تحریمهای دشمنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: امروز دشمنان برای ریشه انقلاب و دین اسلام برنامهریزی کردهاند که یکی از بهترین راههای مقابله با این اهداف دشمنان و استکبار حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.
سلیمی افزود: برگزاری مسابقات مقاله نویسی و خاطره نویسی، شعر ، داستان نویسی و...با موضوع انقلاب ویژه اعضای جوانان، توزیع کتابچه و سی دیهای آموزشی، برپا کردن چادرهای آموزشی، امدادی و فرهنگی، اهدای خون توسط داوطلبان، بازدید از خانه سالمندان، نیز از دیگر برنامه های این جمعیت است.
وی اظهار داشت: دیدار با خانوادههای شهدا، شرکت اعضا در مراسم غبارروبی مزار شهدا، شرکت در راهپیمایی۲۲بهمن ماه و نماز جمعه، تهیه و توزیع تراکتهای مرتبط با اهداف جمعیت و بروشور معرفی جمعیت، حضور در نمایشگاه دهه فجر، ترویج فعالیتهای بشر دوستانه و فراخوان عمومی جذب اجرای برنامه زنگ انقلاب در مدارس و کانونهای مرتبط نیز برخی از برنامه های این جمعیت در ایام دهه فجر است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: رمز پیروزی انقلاب اتحاد و همدلی مردم است و آشنایی جوانان با این اتحاد میتواند نقش بسزایی در جذب و افزایش آگاهی نسل جوان امروزی داشته باشد که دهه مبارک فجر فرصت بسیار خوبی برای آشنایی جوانان با لزوم اتحاد و همدلی است.
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