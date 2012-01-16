به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد عصر امروز در همایش بانوان جبهه متحد اصولگرایان که در سالن همایش الزهرا سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد با تأکید براینکه اسلام دین تعقل، تفکر و اندیشه است به تأکید اسلام برای حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و گفت: در اسلام زن به عنوان عنصری که توانایی تشکیل یک خانواده مبتنی بر ارزش‌های دینی در نظام اجتماعی را دارد، مورد اهمیت قرار گرفته است.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه حضرت زهرا(س) به معنای واقعی کلمه الگوی زنان مسلمان و همه ارزش‌های اخلاقی است، تأکید کرد: اگر به نقش زنان در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره‌ شود، متوجه خواهیم شد که چقدر زنان در پیروزی و مقاومت انقلاب اسلامی مؤثر بودند.



ابوترابی‌فرد با اشاره به دوران دفاع مقدس تصریح کرد: کدام انسان هوشمندی می‌تواند در اینکه رزمندگان دفاع مقدس و شهدا از دامن زنان هوشمند ایران اسلامی تربیت شده‌اند، تردید داشته باشد.



وی با بیان اینکه اسلام به عنوان دین تعقل و اندیشه با معرفت، به دنبال آراسته شدن یک انسان متخلق به اخلاق اسلامی و معرفت دینی است، خاطرنشان کرد: نهاد انقلاب اسلامی با نگاه معرفت دینی شکل گرفته و از همین قانون اساسی ایران اسلامی که مهم‌ترین افتخار نظام است، نتایج بسیار مثبتی حاصل شده است.



نماینده مردم قزوین در مجلس خطاب به زنان گفت: بیداری شما موجب بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و اسلامی شد و چادر شما امروز به عنوان میراث شما بر سر زنان مسلمان لبنانی و کشورهای دیگر قرار گرفته است؛ اگر هم برخی‌ها چادر شما را به ارث نبردند، اما بیداری و مقاومت شما به الگویی برای آنها تبدیل شده است.



ابوترابی‌فرد در ادامه با تأکید براینکه بیداری اسلامی در منطقه حاصل بیداری ملت ایران از جمله زنان ایران است، گفت: نقش زنان در شکل‌گیری نهاد قدرتمند مجلس کلیدی و بی‌بدیل بوده و امیدواریم در آینده نیز همین‌گونه باشد.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه مجلس نهم باید مجلسی باشد که بتواند پشتوانه علمی، اخلاقی و معرفتی ملت ایران را نشان دهد، اظهار داشت: امروز شخصیت‌های بزرگی چون آیت‌الله مهدوی کنی دبیر مکرم جامعه روحانیت مبارز با بیش از نیم قرن آگاهی، شناخت و استقامت برای آگاهی‌بخشی و وحدت وارد صحنه شده و در کنار وی، آیت‌الله یزدی نیز تدبیر کرده و جبهه متحد اصولگرایان را شکل داده‌اند.



وی با تأکید براینکه همه باید تلاش کنند تا انتخابات مجلس نهم نماد مشارکت و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی باشد، گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات آتی مجلس، مهم‌ترین اولویت دلسوزان انقلاب اسلامی است.



ابوترابی با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای بحرین، مصر، یمن و لیبی تصریح کرد: کشورها به دنبال یک الگو برای انقلاب خود هستند و این انقلاب اسلامی ایران است که خود را به عنوان الگو به جهانیان معرفی کرده است لذا دشمن می‌خواهد کشورمان را به عنوان الگو هدف قرار دهد تا نگاه مسلمانان به سمت جمهوری اسلامی نباشد.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پایان با اشاره به اهمیت وحدت در جبهه اصولگرایی ابراز امیدواری کرد که انتخابات آتی دستاوردهای ارزشمندی برای جهان اسلام، انقلاب اسلامی و ملت ایران داشته باشد.