2860 پرونده تعیین مهارت شاغلان صنعت ساختمان بهشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهدی پور اظهار داشت: پس از شناسایی، ساماندهی، تعیین مهارت شاغلان نیروی کار بخش صنعت ساختمان و استفاده این قشر از مزایای بیمه تامین اجتماعی، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر پس از برگزاری آزمون، تعداد دو هزار و 860 پروانه مهارت برای داوطلبان و متقاضیان این صنعت صادر کرده است.

وی افزود: آزمون کارگران ساختمانی در 15 حرفه شامل اسکلت ساز، کارگر عمومی ساختمان، کارگر نقشه برداری درجه سه، کارگر عمومی درب و پنجره ساز، سنگ کار، قالب بند، کفراژ بند، آرماتوربند، کارگر نگهدار بتن، سفت کار، کاشی کار، بتن ساز و بتن ریز، کارگر عمومی سفت کار برگزار شد.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر افزود: یکی از مهمترین خدمات دولت اجرای بیمه قشر زحمتکش کارگران ساختمانی بوده که با حمایت دولت می توانند از تمامی مزایای بیمه نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی و خدمات درمانی استفاده کنند.

مهدی پور افزود: دارندگان پروانه مهارت می توانند پس از مراجعه به شعب تامین اجتماعی و ارائه مدارک لازم خود و خانواده را بیمه کنند.